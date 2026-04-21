У Полтавській області батька підозрюють у вбивстві сина (Фото: Національна поліція України)

Зранку 21 квітня у одному з сіл Полтавської області помер 3-річний хлопчик. Після цього правоохоронці затримали його батька.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції України в Полтавській області з посиланням на начальника поліції Полтавської області Євгена Рогачова.

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«30-річного мешканця одного із сіл Полтавського району підозрюють в умисному вбивстві свого малолітнього сина. Подія сталася вранці 21 квітня», — зазначили правоохоронці.

За словами поліції, наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти поліції та працівники прокуратури. Проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини трагедії.

У Полтавській обласній прокуратурі розповіли, що за фактом умисного вбивства малолітньої дитини розпочато досудове розслідування (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України.