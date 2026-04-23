11-річна дитина познайомилася з 22-річним нападником на сайті для знайомств (Фото: Прокуратура України)

22-річного киянина судитимуть за звинуваченням у зґвалтуванні 11-річної дівчинки. Вони познайомилися через додаток для знайомств.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Слідство встановило, що 22-річний киянин познайомився з 11-річною школяркою через додаток для знайомств. Там чоловік розповів дитині, що йому 15 років. За словами правоохоронців, через це дівчинка не сприйняла чоловіка як загрозу.

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У Офісі Генпрокурора зазначили, що обвинувачений достеменно знав про вік дитини. Попри це під час віртуального спілкування підозрюваний запропонував школярці особисту зустріч.

Чоловік зустрівся з дівчинкою у одному з київських парків. За даними слідства, звідти вони пішли до покинутої будівлі, де чоловік вчинив сексуальне насильство над дитиною. Про пережите дівчинка розповіла матері, яка у свою чергу звернулася до правоохоронців.

Фото: Прокуратура України

У листопаді 2025 року чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 152 КК України — зґвалтування малолітньої особи, яка не досягла 14-річного віку. Наразі справу передали до суду. Підозрюваному загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.