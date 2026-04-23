У Слов’янську 100-річна жінка оформила закордонний паспорт

100-річна мешканка Слов’янської міської громади подала документи на оформлення закордонного паспорту, щоб відвідати онуку в Європі.

Про це 22 квітня повідомили в Державній міграційній службі України. Оформленням документів займаються міграційники Слов’янського відділу.

«До Слов’янського відділу ГУДМС у Донецькій області звернулась громадянка 1925 року народження для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Пані Олександра Іванівна спланувала подорож до Європи для відпочинку та відвідування онуки», — зазначили в Державній міграційній службі.

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Фото: Головне управління ДМС у Донецькій області

Повідомляється, що днями Олександра Іванівна має отримати готовий документ та зможе поїхати за кордон до рідні.

У вересні 2025 року повідомлялося, що 101-річна мешканка Дніпропетровської області звернулася до відділу у Павлограді та оформила закордонний паспорт. Жінка планувала поїхати в Німеччину до родини.

87-річна мешканка Закарпатської області зверталася до міграційної служби з проханням зробити їй новий паспорт громадянки України. Коли працівники поцікавилися її віком, жінка намагалася їх переконати, що їй ще немає 70-ти років.