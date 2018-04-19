Королівство Відлюдника. Що Трампу потрібно знати про Кіма

Американський журналіст та професор економіки Тайлер Ковен у своїй колонці для Bloomberg дає кілька порад Дональду Трампу напередодні майбутніх доленосних перемовин з Північною Кореєю

Новину про те, що директор ЦРУ Майк Помпео провів перемовини з Кім Чен Ином в Північній Кореї, офіційно підтвердили. А оскільки незабаром з північнокорейським лідером зустрінеться і президент США Дональд Трамп, ми маємо запитати себе, наскільки ці перемовини можуть стати успішними.

Причини для оптимістичного прогнозу й справді існують. І справа не в тому, що я бачу великі шанси заключити ефективний договір з Північною Кореєю, згідно з яким тоталітарний режим облишить свої ядерні амбіції. Насправді, найбільш реалістичним сценарієм видається згода північнокорейського лідера перекроїти умови існування свого режиму на більш-менш нормальні. […]

Очевидними є і причини для песимізму. Нинішній режим має дурну славу: там спочатку підписують, а згодом ухиляються від договорів. А затим і зовсім ідуть на порушення домовленостей – тактика, що дозволяє виграти час та створити ще більше зброї масового знищення. Є велика ймовірність того, що протягом найближчих двох років ми будемо чимало домовлятись з Північною Кореєю, а вона, тим часом, все більше працюватиме на створення та розвиток високоякісних міжконтинентальних балістичних ракет, здатних з високою точністю досягати цілей в Європі та Північній Америці.

Кім Чен Ин просто людина

Тож якщо виявиться, що час грає на руку Північній Кореї, а США не зважаться на попереджувальну атаку (яку я, зрештою, не рекомендував би), то чи є причини радіти майбутнім перемовинам?

По-перше, північнокорейський режим ніколи не був бюрократизованим у сучасному сенсі розуміння цього слова. І хоча ми не володіємо повною інформацією, здається, що до недавнього часу Кім Чен Ин ніколи не був за кордоном у якості державного лідера. Так само як і не вітав у гостях інших лідерів. Його позиція та, можливо, навіть настрій – це прояв крайньої ізоляції. Крім того, оточення Кім Чен Ина – це аж ніяк не Держдепартамент США, і навіть не застаріла радянська бюрократична машина з її вибудованою зовнішньою політикою. Навряд чи решта північнокорейського режиму добре поінформована про військову міць США, з якою зіштовхнеться країна у разі виникнення конфлікту.

Зустрічі з лідерами інших держав можуть спровокувати яке-не-яке покращення у відносинах з іншим світом. І це, відповідно, сприятиме виникненню окремих зацікавлених груп, а заразом і новин (які неодмінно супроводжуватимуться витоками інформації). Народні маси Північної Кореї у відповідь почнуть все більше задумуватись про зовнішній світ, тож пропаганді стане дедалі важче їх контролювати. Ну а затим лідери Північної Кореї, ймовірно, продовжать курс на економічну лібералізацію.

Не варто розраховувати на всеосяжний лібералізм та демократизацію. Це, зрештою, ще не все. У випадку з Північною Кореєю слід більше сподіватись на поширення децентралізації, бюрократії, а також кращу поінформованість та низьку зацікавленість у божевільних військових ідеях. […]

Це природний етап розвитку найбільш бюрократизованих організацій, і якщо США підуть саме таким шляхом, то час таки буде на їхньому боці. Жителі Північної Кореї більше схильні до змін, ніж американці.

По-друге, Кім Чен Ин просто людина і мав би задумуватись про власне життя. Чи хоче він провести 40, а то й більше років, вимуштровуючи та страчуючи своїх чиновників? Цього місяця новини так і майоріли заголовками про північнокорейський музичний гурт K-pop, а також про те, як дівчата з Red Velvet виступали перед Кімом та його дружиною. Виявляється, що Кім таки деякою мірою шанувальник поп-культури Південної Кореї, яка стільки часу була під жорсткою забороною на території північнокорейського лідера.

Ще одним хорошим знаком може слугувати обіцянка президента Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Пхеньян задля подальших перемовин з Кімом. Крім налагоджування політичних зв’язків, нещодавно лідер Північної Кореї відвідав китайський технологічний вузол Чжунгуаньцунь, де протестував прилади віртуальної реальності та став об’єктом неабиякої уваги.

Можливо, Кім і сам прагне розвивати культурні та економічні зв’язки з Південною Кореєю, Китаєм та Заходом.

Враховуючи той факт, що Кім навчався у Швейцарії (і, найбільш ймовірно, перетнув кілька кордонів інкогніто), йому не в новинку подорожувати та налагоджувати іноземні контакти. Та ці публічні гостини та мандрівки стали першими зустрічами, де Кім зміг насолодитись усіма перевагами лідера держави. Невже така перспектива не є більш привабливою, ніж просто управління Королівством Відлюдника?

Надіймось, що саме такою логікою керується Кім.

Ці дипломатичні перемовини з Північною Кореєю слід розглядати як акт масштабної вистави, спрямованої не на те, щоб надурити Кіма, а на те, щоб навчити його, як нею насолоджуватись.

Повну версію колонки читайте на Bloomberg

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