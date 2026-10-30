В умовах повномасштабної війни жінки дедалі активніше відкривають бізнеси, відновлюють підприємства та створюють робочі місця. Але від започаткування справи до її розвитку та масштабування потрібні фінансування, практичні знання та підтримка на різних етапах.

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Жінки відкривають бізнеси — економіка отримує нові точки зростання

Через воєнні та політичні ризики великі інвестори нерідко відкладають проєкти, тоді як малий і середній бізнес швидше адаптується до нових умов. При цьому в Україні у 2026 році саме жінки почали активно відкривати такий бізнес — близько 60% нових реєстрацій фізичних осіб-підприємців.

Про це йшлося на презентації ініціативи «Жіноча справа», яка відбулася 20 жовтня 2026 року в Києві. Ініціатива прагне залучити близько 5 000 учасниць, які отримають доступ до спеціальних програм з фінансування, грантової та менторської підтримки, навчання. В події взяли участь прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко (2025−2026рр), віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за ММСБ Наталя Буткова-Вітвіцька, представники міжнародних учасників ініціативи: EFSE, ЄБРР, Prosper Global, German Sparkassenstiftung (DSIK), GIZ і Національна установа розвитку (НУР).

Наталя Буткова-Вітвіцька членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за ММСБ

«Наше завдання — допомогти підприємницям перейти від стійкості до впевненого зростання, поєднавши фінансування з гарантіями, грантами, навчанням та експертною підтримкою. Адже за кожним таким проєктом стоять нові робочі місця, розвиток громад і майбутнє нашої країни», — наголосила Наталя Буткова-Вітвіцька.

За даними Ощадбанку, частка жінок серед нових клієнтів у сегменті мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) у цьому році сягає 55% — це понад 10 тисяч підприємниць.

За цими цифрами — зміни в суспільстві. Війна, мобілізація чоловіків і вимушене переміщення мільйонів українців змусили багатьох жінок самостійно забезпечувати родини, відновлювати бізнес або починати справу з нуля. Вони також дедалі активніше працюють у сферах, які раніше традиційно вважались чоловічими.

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Юлія Свириденко президентка KSE Business School, прем’єр-міністерка України у 2025-2026 роках

«Малий бізнес здатен швидко адаптуватись до змін, відновлювати роботу і знаходити нові можливості навіть у кризових умовах. Але для відновлення та розвитку підприємцям потрібні ресурси. Не завжди є достатньо власних коштів, щоб швидко відновити пошкоджене підприємство, зберегти робочі місця або масштабувати діяльність. Тому важлива і державна підтримка, і участь фінансових установ», — зазначила президентка KSE Business School, прем'єр-міністерка України у 2025−2026 роках Юлія Свириденко.

Один із головних бар'єрів на цьому шляху — доступ до фінансування.

Фото: Ощадбанк

Від старту до масштабування: що стримує жіночий бізнес та чому разових грантів недостатньо

Що стримує розвиток жіночого бізнесу? Одна з головних перешкод — доступ до фінансування. Для отримання банківського кредиту потрібні власні кошти, кредитна історія та забезпечення. У підприємниць-початківиць чи власниць релокованого бізнесу може не бути майна для застави, а власних ресурсів часто недостатньо для поточних витрат та інвестицій.

У таких випадках допомагають пільгові кредити, відтермінування погашення основної суми боргу, гарантії та гранти.

Грант зокрема може допомогти на старті, зменшити потребу у власних коштах. Та він не здатний забезпечити всі поточні потреби. Тому далі може бути кредит, що дає змогу фінансувати капітальні інвестиції. Не маєте забезпечення для доступу до кредитування? Тоді є гарантії від міжнародних партнерів, які можуть відкрити доступ до грошей навіть за недостатнього забезпечення.

Саме поєднання різних джерел фінансування в межах «Жіночої справи» допомагає суттєво зменшити витрати на обслуговування боргу, оскільки міжнародні донори надають безповоротну допомогу у вигляді кешбеку до 50% суми кредиту. Ощадбанк може фінансувати навіть стартапи та франчайзингові проєкти на суму до 5 мільйонів гривень. Державна програма «5−7-9%» додатково компенсує відсоткову ставку, що робить залучення капіталу доступним для мікро- та малого бізнесу під час воєнного стану.

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Досвід Людмили Гдичинської, яка розвиває сімейний бізнес «Ферма Кролікофф» на Черкащині, демонструє успішний шлях модернізації та розширення діючого підприємства шляхом послідовного використання різних фінансових інструментів. Так, залучення державного гранту для переробних підприємств дозволило оновити виробництво й створити нові робочі місця, а пільговий кредит «5−7−9%» допоміг профінансувати будівництво сонячної електростанції для власних потреб.

Досвід Олесі Таран, засновниці ліцею PROСВІТА у Броварах, показує успішний шлях трансформації освітніх курсів часів пандемії в повноцінний заклад для учнів 9−11 класів. Попри обмеження грантових програм саме завдяки поєднанню власних коштів, державної підтримки та інвестиційного кредиту від Ощадбанку підприємниця змогла облаштувати сучасний ліцей із безпечним укриттям.

Ба більше, в межах ініціативи окрім фінансової підтримки підприємниці отримують від міжнародних партнерів експертний супровід, навчання та менторство для підвищення життєздатності своїх бізнесів. Така синергія дозволяє комплексно закривати потреби підприємств: грантові кошти спрямовуються на капітальні інвестиції, а кредитні лінії — на покриття дефіциту обігових коштів.

Фото: Ощадбанк

Не лише фінанси

Але фінансові інструменти — лише частина підтримки, якої потребує жіночий бізнес. Щоб перейти від започаткування справи до її стабільного розвитку, підприємницям потрібні практичні знання, розуміння фінансового планування, навички управління та можливість отримати пораду від тих, хто вже пройшов цей шлях.

Для розвитку бізнесу недостатньо лише отримати кредит або грант. Підприємницям потрібні практичні знання, консультації та можливість переймати досвід тих, хто вже пройшов шлях від започаткування справи до її масштабування. Освітні програми й обмін досвідом допомагають краще розуміти ринок, ухвалювати обґрунтовані рішення та впевненіше планувати наступні кроки.

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Олена Кондратюк віцеспікерка Верховної Ради України

«Важливі не лише самі гроші, а й фінансова грамотність, впевненість у власних силах і розуміння того, як скористатись доступними інструментами. Сьогодні важливо, щоб держава створила систему координат разом із бізнесом і фінансовими установами. Ініціатива „Жіноча справа“ Ощадбанку — приклад такої відповіді: вона дає жінці довіру й партнерів у тій точці, де вона робить перший крок», — каже Олена Кондратюк.

Також підприємницям потрібні знання з фінансового планування, бухгалтерського обліку та юридичних питань, вміння розраховувати витрати й управляти грошовими потоками.

Не менш важливі рольові моделі. Жінки мають бачити, що можуть обіймати найвищі посади, керувати великими підприємствами, ухвалювати державні рішення та впливати на майбутнє країни навіть під час війни.

«Готовність навчатись та практичні освітні програми є вагомою запорукою майбутньої успішності бізнесменок. Якщо бракує впевненості чи знань, потрібно навчатись, відвідувати курси, спілкуватися з тими, хто вже досяг успіху», — наголосила на презентації Юлія Свириденко.

Коли жінки мають такі приклади перед очима, їм легше зробити перший крок. Коли вони отримують можливість реалізувати свій потенціал, виграє не лише конкретна людина, а й суспільство загалом.

Особливо це важливо для жінок, які відкривають бізнес уперше або змушені відновлювати його після релокації. На старті доводиться одночасно розв’язувати багато завдань: шукати клієнтів, контролювати витрати, організовувати роботу та ухвалювати рішення в умовах невизначеності. Доступ до навчання й менторства допомагає краще підготуватись до цих викликів і планувати наступні кроки.

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Такий підхід лежить в основі ініціативи «Жіноча справа». Її логіка полягає в тому, щоб поєднати фінансові можливості з практичними інструментами для підприємниць та обміном досвідом.

Фото: Ощадбанк

Чому жіноче підприємництво важливе для економіки

Жіночий бізнес, який розвивається, може наймати працівників, розширювати виробництво, виходити на нові ринки та створювати додаткову економічну цінність. В умовах війни це особливо важливо.

Нові підприємства створюють робочі місця, забезпечують громади товарами й послугами та формують податкові надходження. Тому жіноче підприємництво стає ще й одним із чинників економічного відновлення країни та підтримки громад.

Розвиток жіночого бізнесу має значення і для збереження людського капіталу країни. Можливість створювати власну справу підтримує економічну активність та мотивує працювати в Україні, а не шукати кращої долі за її межами. Для українців, які перебувають за кордоном, робота і можливості для підприємництва можуть бути одним із чинників повернення. Водночас для цього необхідні й інші умови — безпека, житло, належна інфраструктура та доступ до базових послуг.

Підтримка жіночого підприємництва — не лише допомога окремим бізнесам. Це інвестиція в майбутнє України: робочі місця, економічну спроможність громад і відновлення країни.

Фото: Ощадбанк

Довідково щодо можливостей фінансування за ініціативою «Жіноча справа»:

Ощадбанк надає кредити на придбання обладнання, інвестиції, поповнення обігових коштів і розвиток франчайзингу та агробізнесу. Також банк допомагає підприємницям скористатися державними грантами та програмою «Доступні кредити 5−7−9%».

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У партнерстві з Ощадбанком міжнародна гуманітарна організація Prosper Global реалізує програму BLOOM, у межах якої донор може покривати до 50% суми кредиту для жіночого мікро- та малого бізнесу. Також ця організація пропонує FinanceHer — навчання з фінансового управління, підготовки до кредитування та участі в закупівлях.

У партнерстві з Ощадбанком Європейський фонд для Південно-Східної Європи (EFSE) надає фінансування обсягом до еквівалента 20 млн євро у гривні та грантову підтримку жіночого бізнесу. Спільно з Civitta Ukraine фонд також підтримує навчання, менторство й розвиток підприємницьких навичок жінок.

Європейський банк реконструкції та розвитку разом з Ощадом у межах програми Resilience and Livelihoods планує підтримувати жіночий бізнес кредитами на обігові кошти та інвестиції, а також розподілом кредитних ризиків. Грантовий компонент може компенсувати еквівалент 30% кредиту за умовами програми.

У партнерстві з Ощадбанком Німецький фонд ощадних кас для міжнародного співробітництва (DSIK) готує спільну програму для жіночого мікро- та малого бізнесу, яка поєднуватиме кредитування з грантовою підтримкою. Її запуск запланований на перший квартал 2027 року.

Ощад, GIZ та Національна установа розвитку (НУР) за програмою «Рух вперед: гранти та консультування мікропідприємств» надають гранти до 8 000 євро та консультації з фінансових, податкових, бухгалтерських і юридичних питань. Інші ініціативи партнерів підтримують економічне відновлення громад і професійне перенавчання жінок.

У партнерстві з Ощадом Національна установа розвитку (НУР) за програмою «Від навчання до працевлаштування» допомагає жінкам безкоштовно опанувати нові спеціальності у сфері транспорту, логістики, будівництва. Учасницям, які працевлаштуються за новою спеціальністю, передбачено виплату 180 євро, а роботодавцям — до 300 євро на наставництво.