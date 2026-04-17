У 2022 році Philip Morris International (PMI) зробила стратегічний крок — придбала шведську компанію Swedish Match. Це світовий лідер у сфері нікотиновмісних продуктів для орального застосування. Для глобального ринку це стало чітким сигналом: індустрія незворотно змінюється і фокус бізнесу остаточно зміщується в бік продуктів без тютюнового диму.

Реклама

Запуск нікотинових подушечок ZYN в Україні — це не просто новинка в нашому асортименті. Це відповідь на те, як кардинально змінюється індустрія та поведінка споживачів.

Шведський феномен: країна без диму

Щоб зрозуміти, чому нікотинові подушечки набирають популярності, давайте подивимося на Швецію.

Там культура орального споживання нікотину існує століттями — ще з XVIII століття, коли з’явився снюс — невеликі подушечки з подрібненим тютюном, які закладали під губу. Саме ця альтернатива курінню відіграла ключову роль у тому, що сьогодні Швеція має один із найнижчих рівнів куріння в Європі — трохи більше 5 %. Для порівняння, середній показник у ЄС перевищує 20 %.

У ЄС снюс заборонили ще у 1992 році, проте Швеція після вступу до ЄС отримала постійний виняток із цієї заборони. Саме це дозволило країні фактично наблизитися до статусу першої бездимної країни в Європі. Але далі відбувся ще цікавіший етап.

Через заборону снюсу в ЄС виробники почали шукати нові формати доставки нікотину, які б не містили тютюну. Так, у 2014 році з’явилися інноваційні нікотинові подушечки ZYN. Це невеличкі подушечки з мікрокристалічної целюлози та рослинних волокон, до яких додається нікотин та ароматизатори. Їх закладають під губу, після чого нікотин починає поступово вивільнятися в організм.

Фото: Philip Morris

Український ринок: швидка адаптація та реалії війни

В Україні категорія нікотинових подушечок поки що перебуває на ранній стадії. Її частка становить близько 3 % від усіх нікотиновмісних продуктів. Проте динаміка показова: ринок зростає на 40‑50 % щороку. Це класичний патерн розвитку інновацій: спочатку формується невелика база, а потім відбувається швидке масштабування.

Реклама:

Які головні причини такого зростання в Україні за останні роки? По-перше, це глобальний тренд на зручність. Люди прагнуть мінімізувати дискомфорт для оточення. Подушечки не утворюють диму, попелу чи запаху, їх можна використовувати в офісі, транспорті чи під час подорожі. Дорослі курці шукають альтернативу сигаретам, яка б давала контроль над процесом і не заважала іншим.

По-друге, унікальний, на жаль, для нашої країни фактор. Військові дії суттєво вплинули на споживчі звички. Сьогодні подушечки активно використовують наші військові, адже це єдиний нікотиновмісний продукт, який не демаскує позиції: він не дає ні світла, ні диму, ні специфічного запаху.

Науковий підхід та довіра споживача

На глобальному рівні ZYN — це не просто ще один бренд. Це продукт, який займає лідерські позиції у США та підкріплений науковою базою. У 2025 році ZYN став першим брендом нікотинових подушечок, що отримав авторизацію від Управління з контролю за якістю харчових продуктів та лікарських засобів США (FDA). Це рішення підкреслює значення ZYN як бездимної альтернативи для дорослих споживачів, які прагнуть перейти від куріння сигарет чи інших традиційних тютюнових виробів.

Звісно, потрібно наголосити, що цей продукт містить нікотин, який викликає залежність, і не виключає всіх ризиків. Він призначений тільки для повнолітніх споживачів, які інакше продовжували б курити. Наша мета як бізнесу — надати таким людям доступ до якісних альтернатив.

Чи повторять паучі історію систем нагрівання тютюну? Темпи зростання на старті дуже схожі. Але ключовим драйвером зростання стане довіра. Без довіри споживача до якості продукту жодна технологія не працює. Саме тому ми інвестуємо в цю категорію зараз: український споживач відкритий до інновацій і швидко переймає європейський досвід.

Реклама:

Фото: Philip Morris

Виклики регулювання: як не зупинити інновації

Майбутнє індустрії залежить не лише від інновацій та доступності, а й від зрозумілого регулювання. Для розвитку бізнесу Україні критично важливо, щоб регуляторна політика сприяла розвитку інновацій, а не убивала їх на старті.

Сьогодні, зокрема, обговорюються законодавчі ініціативи щодо встановлення граничного вмісту нікотину в паучах на рівні 1 мг. Водночас найчастіше у продуктах цієї категорії вміст нікотину починається від 3 мг і вище. У разі прийняття такої ініціативи це фактично означатиме заборону всієї категорії. Тому в цьому контексті важливо знайти збалансований підхід, який врахує потребу в регулюванні з можливістю для розвитку інновацій.

Держава також повинна створювати логічне та прогнозоване законодавство, яке захищатиме легальних виробників від тіньового ринку. Заборона або надмірні обмеження не змусять людей відмовитися від нікотину. Натомість це штовхне їх у бік чорного ринку та продуктів сумнівної якості та походження, як це вже трапилось із забороною смаків у електронних сигаретах, коли легальним виробникам довелося покинути цей сегмент, і зараз більш ніж на 90 % цей ринок нелегальний.

Погляд у майбутнє

Яким буде ринок нікотинових паучів за 3‑5 років? Якщо збережеться поточна динаміка і регулювання буде виваженим, ця категорія має всі шанси зайняти значну частку ринку.

Споживач змінюється. Людям потрібні рішення, які відповідають сучасному ритму життя, поважають особисті кордони навколишніх та спираються на науку. Для Philip Morris розвиток категорії нікотинових паучів — це не просто запуск нового бренду. Це ще один логічний крок у нашій глобальній трансформації — від сигарет до менш шкідливих альтернатив для тих, хто робить свідомий вибір.

Реклама:

І ми віримо, що Україна буде серед лідерів цього переходу.