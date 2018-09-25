Ми можемо все виправити. Onuka презентувала кліп про завалений сміттям Київ

24 вересня українська група ONUKA представила спільну з Аланом Бадоєвим роботу – відео на трек STRUM з альбому MOZAЇKA. Лірична композиція, яку Ната Жижченко присвятила своїй бабусі, з виходом кліпу набула нові сенс і місію
В ідео зачіпає гостросоціальну проблему сьогодення – забруднення довкілля побутовими відходами. Всі кошти від монетизації нового кліпу на своєму YouTube-каналі група перерахує громадській організації «Україна без сміття».
Для зйомок міста, яке в кліпі цілком і повністю потопає у смітті, команда вирушила за межі Києва – в Підгірці, де знаходиться головне сміттєзвалище столиці. Всього в Україні на сьогодні 5 тисяч подібних полігонів, куди щодня звозять відходи, а також понад 30 тисяч стихійних звалищ, яких з кожним роком стає все більше.
«Під час знімального процесу, напевно, кожну секунду ми усвідомлювали, що ми не в декораціях. Навпаки, це реальність сьогоднішнього дня. Ти ходиш не по дюнах піску, а по дюнах сміття, до якого ти особисто причетний кожен день», – Алан Бадоєв, режисер відео.
«Коли ми приїхали на полігон я усвідомила масштаб проблеми, про яку трубили ЗМІ, повною мірою. Гору сміття порівнюють з 27-поверховим будинком, і це справа наших рук. У другій частині відео Олімпійський і прилеглі вулиці потопають у смітті – зараз це здається утопією. Але коли згадуєш знімальний процес, то віриш, що все те, що ми показали в кліпі, можливо в українських реаліях»
– Ната Жижченко, лідер групи ONUKA.
У Києві, звідки родом Ната Жижченко, і де проводить більшу частину життя група, проблема зі звичайними побутовими відходами нині стоїть гостро. Згаданий вище полігон, який приймав на свою територію сміття міста тридцять років, переповнений. І навіть незважаючи на те, що він офіційно повинен бути закритий в жовтні, екологічна катастрофа – неминуча. Через відсутність відповідних огорож фільтрат вже отруює грунт і води в радіусі 10-15 кілометрів.
Тема екології з творчістю ONUKA співзвучна ще з виходу альбому Vidlik, записи з якого Ната присвятила Чорнобильській катастрофі. На станції працював батько Нати, а сама вона вирушала туди неодноразово в експедицію. І якщо в цьому плані її творчість є переосмисленням подій минулого, то в контексті нового треку і відео вся увага акцентована на проблемі сьогодення – того, що все ще під силу виправити. Безперечно, творчість групи завжди була якимось сплетінням соціальних меседжів, але на цей раз вона переросла в заклик до дії.
«Мені здається, коли у тебе є такий канал для зв'язку з громадськістю, як музика, то говорити про вади міста, країни, планети на якій ти живеш, можна і потрібно. Ми робимо свою малу справу, і можливо нас почують. Можливо, ми всі станемо кращими» – Ната Жижченко, лідер групи ONUKA.
По закінченні зйомок група зустрілася з громадською організацією No Waste Ukraine («Україна без сміття»). Команда якої вже четвертий рік займається просвітницькою діяльністю, розповідаючи людям, як сортування сміття може убезпечити наше майбутнє. А крім цього створюють громадські сміттєсортувальні станції – звідки відходи йдуть не на звалище, а на переробку та утилізацію.
Зібравшись разом, за три місяці до релізу відео, команди приймають рішення запустити ініціативу – ECOSTRUM. Її суть полягає в тому, що всі кошти від монетизації нового відео на YouTube-каналі групи будуть перераховані на підтримку роботи громадських сміттєсортувальних станцій.
«На такі станції люди можуть в будь-який день тижня принести своє відсортоване вдома сміття, і за допомогою наших волонтерів дізнатися, які упаковки в Україні не переробляються взагалі. І тим самим наступного разу, купуючи що-небудь в магазині, робити усвідомлений вибір, щоб не плодити даремний пластик. Крім того, що такі місця є освітніми платформами, вони дозволяють у великій кількості накопичити чисту і цінну вторсировину, яку можна продати переробникам і заготівельникам. А виручені кошти вкладати у відкриття подібних станцій в інших районах міста»
– Євгенія Аратовська, засновниця громадської організації «Україна без сміття».
З 24-го вересня відео можна подивитися на офіційному каналі ONUKA в YouTube і на сайті ECOSTRUM. Результатом ініціативи група обіцяє ділитися на сайті проекту і в соціальних мережах.