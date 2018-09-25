Ми можемо все виправити. Onuka презентувала кліп про завалений сміттям Київ

У Києві, звідки родом Ната Жижченко, і де проводить більшу частину життя група, проблема зі звичайними побутовими відходами нині стоїть гостро. Згаданий вище полігон, який приймав на свою територію сміття міста тридцять років, переповнений. І навіть незважаючи на те, що він офіційно повинен бути закритий в жовтні, екологічна катастрофа – неминуча. Через відсутність відповідних огорож фільтрат вже отруює грунт і води в радіусі 10-15 кілометрів.

Тема екології з творчістю ONUKA співзвучна ще з виходу альбому Vidlik, записи з якого Ната присвятила Чорнобильській катастрофі. На станції працював батько Нати, а сама вона вирушала туди неодноразово в експедицію. І якщо в цьому плані її творчість є переосмисленням подій минулого, то в контексті нового треку і відео вся увага акцентована на проблемі сьогодення – того, що все ще під силу виправити. Безперечно, творчість групи завжди була якимось сплетінням соціальних меседжів, але на цей раз вона переросла в заклик до дії.