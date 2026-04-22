Здійснюєте тривалу угоду з продажу значного активу та хочете уникнути валютних ризиків? Маєте чималі валютні заощадження та хочете без додаткових ризиків заробляти більше, ніж на валютному депозиті? Прагнете отримати дешеву гривневу ліквідність без втрати валютної позиції? Розумієтеся на коливаннях валютного ринку й хочете використати ці знання для збільшення прибутку? У цих випадках банк Південний, як один з лідерів ринку, пропонує скористатися операціями валютного СВОПу та форварду. Фахівці банку, проводячи великий обсяг таких операцій, допоможуть обрати найвигідніше рішення.

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Вигідні продукти

Форвард і СВОП поки недостатньо популярні серед українців, на відміну від більш поширених інструментів, таких, як валютні депозити й державні облігації.

Загалом всі вище перелічені фінансові інструменти — не конкуренти між собою, вони радше вирішують різні задачі. СВОП і форвард дозволяють управляти ліквідністю та валютним ризиком і здійснювати операції з потенційною високою дохідністю на різниці курсів, чого не можуть запропонувати депозити й ОВДП.

Більш того, ці інструменти можуть працювати в парі в межах структурованих угод. Наприклад, СВОП + депозит дає в 1,5 рази вищу дохідність, ніж класичний депозит у валюті. Або СВОП + купівля ОВДП у гривні з подальшим їх продажем на вторинному ринку в період циклу зниження ставок, можуть дати дохідність у валюті на рівні дохідності за гривневим депозитом.

Фахівці Південного роблять для клієнта ці угоди «під ключ» — від консультування до оформлення необхідного пакету документів. Для клієнта оформлення угоди виглядає не складніше, ніж оформлення депозиту у відділенні.

Кому цікаві й підходять форвард і СВОП

І форвард, і СВОП орієнтовані на потреби клієнтів із значним обсягом активів — власників бізнесів або приватних інвесторів, які добре розуміють фінансовий ринок. Тобто це інструменти для тих, хто прагне не просто зберігати кошти, а активно керувати своїми заощадженнями.

Такі операції підходять клієнтам, які:

— мають валютні заощадження та хочуть заробляти більше, ніж за традиційними інструментами, але не готові нести додаткові валютні ризики;

— здійснюють значні та тривалі угоди із продажу активів, номінованих у валюті, та бажають уникнути можливих ризиків ревальвації гривні;

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— прагнуть отримати дешеву гривневу ліквідність без втрати валютної позиції;

— очікують сезоне укріплення курсу гривні та хочуть заробити на цьому;

— очікують зниження відсоткових ставок на ринку, хочуть на цьому заробити без додаткових валютних ризиків.

За умовами банку мінімальні суми для угод СВОП — 50 000 доларів/євро, для угод форвард — 250 000 доларів/євро (але для угоди потрібно мати лише 10% тобто еквівалент 25 000 доларів/євро).

Ці інструменти мають попит серед клієнтів Південного. Ціннісна пропозиція банку будується через експертизу, вирішення складних клієнтських запитів, пов’язаних із управлінням їхніми активами.

Розглянемо детальніше обидва інструменти та їхні переваги.

Що таке форвардний договір

Форвардний договір — це угода між клієнтом і банком про продаж валюти в майбутньому за курсом, який фіксується в день укладення договору. Тобто клієнт вже зараз домовляється, за яким курсом здійснить обмін валюти через певний період часу.

Банк «Південний» пропонує форвардні угоди з продажу валюти зі сторони клієнта без поставки базового активу, тобто всієї суми валюти для угоди (Non-Deliverable Forward, NDF). Це означає, що фактичний обмін валюти не відбувається. Результат операції визначається різницею між зафіксованим форвардним курсом і ринковим курсом на дату виконання угоди. Якщо курс валюти на ринку буде нижче зафіксованого — клієнт отримує позитивну різницю, якщо вище — від'ємну.

Для укладення договору не потрібно розміщувати повну суму — достатньо лише 10% покриття в гривні.

Цей інструмент може використовуватися у 2-х типових сценаріях:

1. Хеджування валютного ризику.

Типова ситуація — клієнт продає крупний актив (бізнес чи нерухомість), номінований у валюті. Підготовка угоди займає, як правило, 3−6 місяців. При цьому у клієнта є зобов’язання в гривні або інша потреба в обміні валюти від продажу активу на гривню. Але клієнт не бажає нести ризики того, що гривня може укріпитися і він отримає від продажу активу менший гривневий еквівалент, ніж планує. Він укладає форвардну угоду та фіксує майбутній курс. У разі, якщо гривня укріпиться, банк компенсує різницю. У разі, коли гривня девальвує, клієнт отримає більший гривневий еквівалент від продажу активу, але компенсує банку від'ємну різницю у курсі за форвардною угодою. В обох випадках клієнт отримує рівно той гривневий еквівалент від продажу активу, який планував.

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2. Ставка на майбутній курс.

Це інструмент заробітку для клієнтів, які добре розуміють та відчувають зміни на валютному ринку і готові ставити на укріплення гривні. Якщо не брати до уваги періоди різкої девальвації гривні, такі сезонні коливання курсу із року в рік є типовими та гарно простежуються.

Чому він привабливий:

— не потрібно фізично обмінювати валюту, розрахунок відбувається тільки по різниці курсів;

— клієнт розміщує покриття лише 10% від суми операції, що дає можливість отримати прибуток з мультиплікатором х10. Наприклад, щоб укласти угоду з продажу валюти на $1 млн строком на 2 місяці, достатньо сформувати покриття в еквіваленті лише $100 тис. При позитивній різниці між форвардним курсом та фактичним курсом на день розрахунку, наприклад, у 70 копійок, прибуток клієнта за вирахуванням податків складе 539 тис. грн. При сумі інвестиції зі сторони клієнта еквівалентній $100 тис., дохідність за 2 місяці склала би близько 12% відсотків, або 72% річних.

Валютний СВОП

Валютний СВОП — це операція, яка дозволяє фізичним особам обмінювати валюту на гривню на певний період часу, а потім здійснювати зворотній обмін за зафіксованим курсом.

Операція складається з двох частин одночасно:

1. Сьогодні. Клієнт продає банку валюту по поточному курсі та отримує гривні;

2. В майбутньому. Клієнт зобов’язується викупити ту саму валюту за гривні за заздалегідь зафіксованим курсом.

Тобто це тимчасовий обмін валюти на гривню.

Такі операції здійснюються з метою хеджування ризиків зміни курсу однієї валюти до іншої. Інструмент закриває потребу клієнта отримати гривневу ліквідність «тут і зараз», не втрачаючи свою валютну позицію в довгостроковій перспективі.

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Типові сценарії використання інструменту:

1. Хеджування валютного ризику.

Типова ситуація: клієнт має валютні заощадження, але виникла тимчасова потреба у здійсненні витрат у гривні (наприклад, купівля активу) під майбутні надходження у гривні через 1−3 місяці. Клієнт не бажає нести додаткові валютні ризики. В цьому випадку, він продає банку іноземну валюту за поточним курсом та отримує гривню на свої потреби. А після отримання надходжень у гривні, викуповує цю ж валюту назад за заздалегідь визначеним курсом.

2. Дешевша альтернатива короткостроковому кредитуванню в гривні.

Клієнт має валютні заощадження, але виникла потреба у короткостроковому кредитуванні в гривні. В класичному варіанті клієнт звернеться до банку за кредитом під заставу валютного депозиту. Але за допомогою СВОПа клієнт може тимчасово обміняти валюту на гривню та закрити свою потребу.

Це має певні переваги:

— при кредиті клієнт отримає лише 70−80% від сумі депозиту у валюті, а за СВОПом — всі 100%;

— вартість залученої гривні при операції СВОП буде на 3−5% річних нижча, ніж при кредиті.

3. Підвищення дохідності за валютними заощадженнями.

Клієнт має валютні заощадження, але його не влаштовує низька відсоткова ставка за валютним депозитом. СВОП дає можливість клієнту не обирати між депозитом у доларах/євро та гривнею, приймаючі додаткові валютні ризики.

Клієнт продає банку свою валюту за поточним курсом та отримує гривню, яку розміщує на гривневий депозит строком на 3 місяці. Через 3 місяці, після закінчення гривневого депозиту, здійснюється зворотний обмін гривні на валюту за курсом, який фіксується заздалегідь на момент укладення угоди.

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Клієнт фактично залишається у валюті, але отримує майже в 1,5 рази більший дохід порівняно з базовою ставкою за валютним вкладом.

Як визначається курс валют для операцій форварду та СВОПу

Основні компоненти, що визначають майбутній курс:

— поточний курс;

— строк угоди;

— рівень процентних ставок у гривні та валюті.

Також враховуються ринкові очікування та рівень ліквідності на міжбанківському ринку. Тобто це не «прогноз», а математична модель. Банк розраховує майбутній курс до операції, узгоджує його з клієнтом та фіксує в угоді.

Оподаткування при операціях форварду та СВОП

Дохід від форварда оподатковується як інвестиційний дохід: 18% ПДФО + 5% військовий збір. Банк утримує податки автоматично.

При класичному СВОПі дохідності не буває (курс продажу зі сторони клієнта завжди нижчий за курс зворотного викупу).

При СВОП + Депозит, податок утримується з депозиту по стандартній процедурі (18%+5%).

Ризики й гарантії при операціях форварду і СВОП

В операціях СВОП ризики для клієнта фактично відсутні. Клієнт заздалегідь знає курс, за яким поверне собі валюту. Це математично прорахована операція: ви віддали $50 000 сьогодні, отримали гривню, а через 3 місяці гарантовано повернули свої $50 000 за тим курсом, який прописаний у договорі. Ваша валютна позиція незмінна, а комбінація СВОП + Депозит надає можливість отримати додатковий дохід порівняно з базовою ставкою за валютним вкладом.

У форвардних угодах ризик притаманний у випадках чисто спекулятивних операцій. Це ситуація, коли ринок пішов «не туди» і на момент виконання договору ринковий курс виявився вищим, ніж той, що ви зафіксували раніше.

У випадку ж використання цього інструменту для хеджування валютного ризику при реальних угодах (наприклад, продажу активу), то ризики фактично відсутні. А можливий ріст курсу та збиток на форвардній операції компенсується за рахунок більшого гривневого еквіваленту при розрахунку за проданий актив.

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Якщо говорити про угоди, наприклад, із СВОПом, то отримана в результаті обміну валюти гривня на поточному або депозитному рахунку клієнта підпадає під гарантію ФГВФО. А у випадку з форвардом, передача коштів відбувається лише на 10% від суми операції і розрахунок проводиться по різниці курсів. В свою чергу, банк хеджує такі угоди на міжбанку, тому ризик керований зі сторони самого банку.

Спекулятивні угоди доцільно робити з прицілом на сезонне укріплення гривні (форвард), або на початку циклу зниження відсоткових ставок на ринку (СВОП + ОВДП). Це дозволяє заробити екстра-маржу.

І СВОП, і форвард — це деривативи, які у світовій практиці не гарантуються державою. Тому важлива надійність самого банку як контрагента. Банк Південний — один з найбільших банків з українським капіталом, з високим рейтингом стабільності та довіри клієнтів, входить до переліку системно важливих банків України та має бездоганну команду фахівців з експертизою найвищого класу в сегменті валютних СВОПів та форвардів для фізосіб.

Як розвивається ринок валютних інструментів

В умовах війни та неможливості довгострокового планування, попит на гнучкі та оперативні інструменти управління ліквідністю та валютним ризиком істотно зріс. Банк Південний є одним із найбільш активних гравців на ринку за продуктами форвард і СВОП — станом на 01.03.2026 року доля форвардних операцій банку склала 43% від загального обсягу на ринку. Південний вивів на ринок ці продукти минулого року, і вже зараз загальний обсяг таких угод з його преміальними клієнтами перевищив $40 млн.

Сергій Новошицький Член правління банку Південний, Директор з роздрібного бізнесу та дистрибуції

Як вдалося завоювати таку долю ринку за короткий період, розповідає Сергій Новошицький, член правління банку Південний, директор з роздрібного бізнесу та дистрибуції:

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— Основою лідерства є глибока експертиза банку та багаторічний досвід роботи з валютними інструментами, а також фокус на потребах клієнтів із значними обсягами активів. Саме Південний був серед перших банків, які адаптували форвардні та СВОП операції з корпоративного сегмента для клієнтів-фізичних осіб.

Це було свідоме рішення — розширювати ціннісну пропозицію для клієнтів, які професійно та системно підходять до управління власними фінансами, або мають потенційну потребу в зазначених інструментах та готові довіряти експертизі банку.

Фахівці Південного намагаються роботи складні речі простими. Це і про нашу експертизу, і про індивідуальний підхід з можливістю структурування угоди саме під клієнтські потреби, і про швидкість та легкість, і про прозоре ціноутворення. Ми прагнемо бути для клієнта партнером надовго.