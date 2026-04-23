Чи має Україна долучитися до розмінування Ормузької протоки: результати опитування Radio NV

Результати опитування не є репрезентативними для населення України в цілому (Фото: Radio NV)

Radio NV поцікавилося думкою аудиторії NV та своїх слухачів щодо можливої участі України в місії з розмінування Ормузької протоки.

Зранку у четвер, 23 квітня, в опитуванні взяли участь 715 людей.

Опитування передбачало три варіанти відповідей на таке запитання: «Українські тральники, що стоять у Британії, можуть увійти до складу місії з відновлення судноплавства в Ормузькій протоці, пише The Times. Ваша думка?»

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Відповіді розділились так:

Треба використовувати, це й нам піде на користь — 49%

Ідея хороша, але як би Іран спеціально їх не вицілював — 11%

У нас власна війна, не треба втягуватись в інші — 40%

Результати опитування не є репрезентативними для населення України в цілому.

Інфографіка: NV

22 квітня видання The Times із посиланням на джерело у військових колах України написало, що чотири українські мінні тральники, які зараз стоять в англійському Портсмуті, можуть доєднатися до британсько-французької місії з відновлення судноплавства в Ормузькій протоці після завершення війни на Близькому Сході.

«Ми готові надати все. Є чотири тральники, всі вони знаходяться в Портсмуті. Вони не можуть вирушити до України, по-перше, тому що стануть ціллю номер один, а по-друге, через Конвенцію Монтре», — пояснив неназваний співрозмовник.

Згідно з Конвенцією Монтре від 1936 року, під час війни, в якій Туреччина не бере участі, військові кораблі воюючих сторін не можуть проходити через Чорноморські протоки Дарданелли та Босфор.

Наразі у Великій Британії пришвартовані тральники HMS Shoreham і HMS Grimsby, передані ЗСУ від Королівського флоту у 2023 році, а також UNS Mariupol та UNS Melitopol, передані Україні після служби у флотах Бельгії та Нідерландів.

17 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що Велика Британія, Франція та інші міжнародні партнери розробили спільний план для захисту свободи судноплавства в Ормузькій протоці.