Чи задовольняє українців реакція влади на теракт зі стріляниною у Києві — опитування Radio NV

Результати опитування не є репрезентативними для населення України в цілому (Фото: Radio NV)

Radio NV поцікавилося думкою аудиторії NV та своїх слухачів щодо того, чи задовольняє їх реакція влади на теракт зі стріляниною у Києві , внаслідок якого загинули семеро людей.

Зранку 20 квітня в опитуванні взяли участь понад 650 осіб.

«Чи задовольняє вас реакція влади на теракт зі стріляниною у Києві?» — поцікавилося Radio NV у своїх слухачів.

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Відповіді розподілилися так:

Задовольняє, бо відставки у верхах — правильна реакція — 10%

Не зовсім, не торкнулось тих, хто видав ліцензію на зброю — 16%

Не задовольняє, немає відчуття, що таке не може повторитися — 74%

Інфографіка: NV

Результати опитування не є репрезентативними для населення України в цілому.

Теракт у Києві — головне

Унаслідок стрілянини в Голосіївському районі Києва 18 квітня загинули семеро людей, відомо про 14 постраждалих. Чоловік, який влаштував стрілянину, захопив заручників і вбив одного з них. Ще чотирьох людей нападник вбив просто на вулиці. Чотирьох заручників вдалося врятувати.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що нападник довго жив на Донеччині, а народився в Росії.

19 квітня в Мережі з’явилися кадри теракту в Києві, на яких двоє поліцейських розбігаються в різні сторони після пострілів, залишивши цивільних людей, серед яких — дитина.

На відео чути крики та постріли, а один з чоловіків у цивільному одязі, що тікає від стрільця, падає на землю.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив голові Нацполіції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій правоохоронців під час теракту та надати всю інформацію в Державне бюро розслідувань. На період перевірки співробітників поліції відсторонили від виконання службових обов’язків.

19 квітня керівник патрульної поліції Євген Жуков оголосив про рішення залишити посаду через поведінку поліцейських під час теракту.