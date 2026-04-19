Чия вина у трагедії зі стрільцем із легальною гвинтівкою у Києві — результати опитування Radio NV

Результати опитування не є репрезентативними для населення України в цілому (Фото: Radio NV)

Radio NV поцікавилося думкою аудиторії NV та своїх слухачів щодо того, чия вина у трагедії зі стрільцем із легальною гвинтівкою у Києві, унаслідок якої загинули шестеро людей.

Зранку 19 квітня в опитуванні взяли участь 432 людини.

У трагедії зі стрільцем із легальною гвинтівкою більша вина:

МВС, яке дозволило мати зброю явно нестабільній людині — 37%

Держави, яка не дозволила персональну зброю заручникам — 21%

Трагедії трапляються, на жаль, не всім можна запобігти — 42%, свідчать результати опитування.

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Інфографіка: NV

Результати опитування не є репрезентативними для населення України в цілому.

Унаслідок стрілянини у Голосіївському районі Києва 18 квітня загинули шість людей, відомо про 14 постраждалих. Чоловік, який улаштував стрілянину, захопив заручників і вбив одного з них. Ще чотирьох людей нападник убив просто на вулиці. Згодом у лікарні померла жінка, яка зазнала важких поранень.

Чотирьох заручників удалося врятувати.

Серед поранених — 12-річний хлопчик. Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що нападник довго жив на Донеччині, а народився в Росії.