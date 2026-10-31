Чи турбують українців протести та звинувачення в узурпації влади у Польщі — опитування Radio NV

Результати опитування не є репрезентативними для населення України загалом (Фото: NV)

Radio NV поцікавилося думкою аудиторії NV та своїх слухачів щодо того, чи турбує їх політична криза в Польщі та протести навколо Конституційного трибуналу.

Опитування, у якому взяло участь 355 людей, передбачало три варіанти відповіді на запитання: «У Польщі спалахнув протест через Конституційний трибунал, лунають звинувачення в узурпації влади. Це вас турбує?»

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35,2% зазначили, що це їх безумовно турбує, оскільки це дестабілізація дружнього сусіда.

Водночас 33% наголосили, що частково стурбовані, бо поки що незрозумілі перспективи.

Натомість 31,8% підкреслили, що їх це не турбує. На їхню думку, у Польщі все вирішать мирно.

Фото: NV

Протести у Польщі — головне

Раніше у 2026 році Навроцький відмовився привести до присяги трьох із шести суддів, призначених урядом прем'єра Дональда Туска, який прагнув реформувати суд.

30 жовтня голова Конституційного трибуналу Богдан Свечковський та його заступник Бартоломей Соханський були відсторонені від посад. Керівництво має перейти до судді Анни Корвін-Пьотровської, яка була обрана нинішнім складом Сейму і є однією з тих суддів, присягу яких президент країни Кароль Навроцький не прийняв.

Туск заявив, що події навколо Конституційного трибуналу є «складним процесом», який інколи вимагає рішучих дій. «Відновлення верховенства права — наш обов’язок. Після багатьох років беззаконня з боку партії Право і справедливість це складний, часом болісний процес, що вимагає рішучих дій», — написав прем'єр-міністр у соцмережі X 30 жовтня.

Увечері у п’ятницю поліція, як писали ЗМІ, увійшла до Конституційного трибуналу після інцидентів, що сталися біля будівлі, зокрема кидання різних предметів у поліцейських.

Навроцький заявив, що перериває візит до Сенегалу, і повернувся до Польщі. Вночі 31 жовтня він пішов до будівлі Конституційного трибуналу, де потрапив у сутичку. Пізніше суддя Мацей Берек пояснив, що «президент з імпульсом натрапив на суддю А. Корвін-Пьотровську і почав проштовхуватися через групу інших суддів».