Що робити з ухилянтами: результати опитування Radio NV

16 квітня, 12:22
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Результати опитування не є репрезентативними для населення України в цілому (Фото: Radio NV)

Результати опитування не є репрезентативними для населення України в цілому (Фото: Radio NV)

Radio NV поцікавилося думкою аудиторії NV та своїх слухачів щодо того, як держава має реагувати на проблему ухилянів.

Зранку 16 квітня в опитуванні взяли участь понад 750 осіб. Приводом для нього стало нещодавній матеріал NV, у якому редакція поставила запитання про те, що робити з ухилянтами, кільком відомим українцям.

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«А яка ваша думка з цього приводу?» — поцікавилося Radio NV у своїх слухачів.

Відповіді розподілилися так:

  • Діяти на ухилянтів добром, тобто «пряником» — 18%
  • Спробувати відновити репутацію ТЦК і мобілізації — 56%
  • Мобілізувати всіх, карати порушників, діяти «батогом» — 26%

Результати опитування не є репрезентативними для населення України в цілому.

NV
Інфографіка: NV
Редактор: Інна Семенова

Теги:   Radio NV Опитування

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