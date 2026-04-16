Що робити з ухилянтами: результати опитування Radio NV
Результати опитування не є репрезентативними для населення України в цілому (Фото: Radio NV)
Radio NV поцікавилося думкою аудиторії NV та своїх слухачів щодо того, як держава має реагувати на проблему ухилянів.
Зранку 16 квітня в опитуванні взяли участь понад 750 осіб. Приводом для нього стало нещодавній матеріал NV, у якому редакція поставила запитання про те, що робити з ухилянтами, кільком відомим українцям.
«А яка ваша думка з цього приводу?» — поцікавилося Radio NV у своїх слухачів.
Відповіді розподілилися так:
- Діяти на ухилянтів добром, тобто «пряником» — 18%
- Спробувати відновити репутацію ТЦК і мобілізації — 56%
- Мобілізувати всіх, карати порушників, діяти «батогом» — 26%
Результати опитування не є репрезентативними для населення України в цілому.