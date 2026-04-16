Що робити з ухилянтами: результати опитування Radio NV

Результати опитування не є репрезентативними для населення України в цілому (Фото: Radio NV)

Radio NV поцікавилося думкою аудиторії NV та своїх слухачів щодо того, як держава має реагувати на проблему ухилянів.

Зранку 16 квітня в опитуванні взяли участь понад 750 осіб. Приводом для нього стало нещодавній матеріал NV, у якому редакція поставила запитання про те, що робити з ухилянтами, кільком відомим українцям.

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«А яка ваша думка з цього приводу?» — поцікавилося Radio NV у своїх слухачів.

Відповіді розподілилися так:

Діяти на ухилянтів добром, тобто « пряником» — 18%

пряником» — 18% Спробувати відновити репутацію ТЦК і мобілізації — 56%

Мобілізувати всіх, карати порушників, діяти « батогом» — 26%

Результати опитування не є репрезентативними для населення України в цілому.