Чи зможе Росія втягнути Білорусь у війну проти України: результати опитування Radio NV

Президент Зеленський заявив, що РФ намагатиметься втягнути у свою війну Білорусь: Radio NV поцікавилося думкою слухачів (Фото: Radio NV)

Radio NV поцікавилося думкою аудиторії NV та своїх слухачів щодо можливого втягнення Білорусі у війну Росії проти України.

Опитування, у якому зранку 18 квітня взяли участь 543 людини, передбачало три варіанти відповідей на таке запитання: «Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ намагатиметься втягнути у свою війну Білорусь. Які ваші прогнози?»

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37% опитаних вважають, що йдеться радше про імітацію загрози.

Водночас 32% респондентів припускають, що російський диктатор Володимир Путін може дотиснути самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до участі у війні — можливо, вже зараз.

Ще 31% опитаних переконані, що Лукашенко усвідомлює наслідки та не розпочне війну.

Результати опитування не є репрезентативними для населення України в цілому.

Інфографіка: NV

17 квітня Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій.

«Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь», — зазначив він після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.