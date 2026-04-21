Чи готові українці взяти на себе власний захист, як у ситуаціях на кшталт теракту зі стріляниною у Києві — опитування Radio NV
Результати опитування не є репрезентативними для населення України в цілому (Фото: Radio NV)
Radio NV поцікавилося думкою аудиторії NV та своїх слухачів щодо того, чи готові вони взяти на себе власний захист, як у ситуаціях на кшталт теракту зі стріляниною у Києві.
Зранку 21 квітня в опитуванні взяла участь 731 людина.
«Ви готові взяти на себе власний захист, як у ситуаціях на кшталт теракту зі стріляниною у Києві?» — поцікавилося Radio NV у своїх слухачів.
Відповіді розподілилися так:
- Це справа держави та Нацполіції, вся відповідальність на них — 46%
- Дайте пістолет і закон, і я готовий захистити себе та близьких — 54%
Результати опитування не є репрезентативними для населення України в цілому.
18 квітня у Голосіївському районі Києва 58-річний уродженець Москви, який жив в українській столиці, почав стріляти в людей на вулицях, а потім захопив заручників у супермаркеті Велмарт. Одночасно зі стріляниною у квартирі стрілка палала пожежа.
Під час штурму спецпризначенці КОРД ліквідували його. Повідомлялося про сімох загиблих, окрім стрілка, та 14 постраждалих. Правоохоронці кваліфікували розстріл цивільних та захоплення заручників як теракт.
19 квітня голова Патрульної поліції Євген Жуков оголосив свою відставку після того, як у Мережі з’явилося відео втечі патрульних під час стрілянини.