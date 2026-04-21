Чи готові українці взяти на себе власний захист, як у ситуаціях на кшталт теракту зі стріляниною у Києві — опитування Radio NV

Результати опитування не є репрезентативними для населення України в цілому (Фото: Radio NV)

Radio NV поцікавилося думкою аудиторії NV та своїх слухачів щодо того, чи готові вони взяти на себе власний захист, як у ситуаціях на кшталт теракту зі стріляниною у Києві.

Зранку 21 квітня в опитуванні взяла участь 731 людина.

«Ви готові взяти на себе власний захист, як у ситуаціях на кшталт теракту зі стріляниною у Києві?» — поцікавилося Radio NV у своїх слухачів.

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Відповіді розподілилися так:

Це справа держави та Нацполіції, вся відповідальність на них — 46%

Дайте пістолет і закон, і я готовий захистити себе та близьких — 54%

Інфографіка: NV

Результати опитування не є репрезентативними для населення України в цілому.

18 квітня у Голосіївському районі Києва 58-річний уродженець Москви, який жив в українській столиці, почав стріляти в людей на вулицях, а потім захопив заручників у супермаркеті Велмарт. Одночасно зі стріляниною у квартирі стрілка палала пожежа.

Під час штурму спецпризначенці КОРД ліквідували його. Повідомлялося про сімох загиблих, окрім стрілка, та 14 постраждалих. Правоохоронці кваліфікували розстріл цивільних та захоплення заручників як теракт.