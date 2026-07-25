Radio NV поцікавилося думкою своєї аудиторії, чи слід було президенту України Володимиру Зеленському давати інтерв'ю блогерці Лорі Лумер , яка роками висловлювалася проти України.

Всього під час опитування було 1040 голосів.

Результати:

Мали використати будь-який шанс донести нашу точку зору — 617 голосів (59.3%)

Треба було саме Лорі Лумер, щоб вплинути на її аудиторію — 289 голосів (27.8%)

Не слід, бо вона роками розносила путінську пропаганду — 134 голосів (12.9%)

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Результати опитування не є репрезентативними для населення України в цілому.



Що відомо про Лору Лумер

Лумер повідомила про свій приїзд до України у своєму акаунті в X, опублікувавши відео прибуття потягом. Вона визнала, що раніше поширювала неправдиві твердження про Україну та президента Володимира Зеленського під впливом російської пропаганди: «Я справді казала ці речі про Україну й Зеленського і не видалятиму своїх дописів, бо усвідомила: я помилялася. Я жила в інформаційній бульбашці, а російські медіа в соціальних мережах переконали мене повірити в це».

За словами блогерки, вона вирішила приїхати до України, щоб особисто перевірити твердження, які чула раніше: «Я спробую знайти докази пропаганди, якою мене напихали. Якщо не знайду їх, то розповім про це всім, щоб інші теж могли побачити правду».

Лумер розповіла, що вже в перший день поїздки побачила фотографії священників, убитих російськими військовими в Бучі, а також братську могилу з жертвами окупації. Вона також поспілкувалася з представниками служб, які займаються поверненням військовополонених, — їй показали фотографії українських полонених.

«Хто ж тоді нацисти? Мені роками брехали. Я помилялася. Я мушу виправити сказане раніше. Росія дуже вправно веде інформаційну війну», — підсумувала вона.

Після цього блогерка відвідала Києво-Печерську лавру й оглянула Успенський собор, що постраждав унаслідок удару РФ 15 червня, а також інші пошкоджені об'єкти заповідника.

23 липня Лумер заявила, що взяла інтерв'ю у президента України Володимира Зеленського.

Вона повідомила в соцмережі X, що інтерв'ю відбулося в Маріїнському палаці.

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«Не було жодних заборонених тем, я не стримувалася у своїх запитаннях», — заявила Лумер і пообіцяла повну версію інтерв'ю з президентом України «вже незабаром».