Чи слід було Зеленському давати інтерв'ю блогерці Лорі Лумер, яка роками висловлювалася проти України — опитування Radio NV
Володимир Зеленський дав інтерв'ю Лорі Лумер, яка раніше підтримувала російську пропаганду (Фото: Скриншот відео / Laura Loomer / X)
Radio NV поцікавилося думкою своєї аудиторії, чи слід було президенту України Володимиру Зеленському давати інтерв'ю блогерці Лорі Лумер, яка роками висловлювалася проти України.
Всього під час опитування було 1040 голосів.
Результати:
- Мали використати будь-який шанс донести нашу точку зору — 617 голосів (59.3%)
- Треба було саме Лорі Лумер, щоб вплинути на її аудиторію — 289 голосів (27.8%)
- Не слід, бо вона роками розносила путінську пропаганду — 134 голосів (12.9%)
Результати опитування не є репрезентативними для населення України в цілому.
Що відомо про Лору Лумер
Лумер повідомила про свій приїзд до України у своєму акаунті в X, опублікувавши відео прибуття потягом. Вона визнала, що раніше поширювала неправдиві твердження про Україну та президента Володимира Зеленського під впливом російської пропаганди: «Я справді казала ці речі про Україну й Зеленського і не видалятиму своїх дописів, бо усвідомила: я помилялася. Я жила в інформаційній бульбашці, а російські медіа в соціальних мережах переконали мене повірити в це».
За словами блогерки, вона вирішила приїхати до України, щоб особисто перевірити твердження, які чула раніше: «Я спробую знайти докази пропаганди, якою мене напихали. Якщо не знайду їх, то розповім про це всім, щоб інші теж могли побачити правду».
Лумер розповіла, що вже в перший день поїздки побачила фотографії священників, убитих російськими військовими в Бучі, а також братську могилу з жертвами окупації. Вона також поспілкувалася з представниками служб, які займаються поверненням військовополонених, — їй показали фотографії українських полонених.
«Хто ж тоді нацисти? Мені роками брехали. Я помилялася. Я мушу виправити сказане раніше. Росія дуже вправно веде інформаційну війну», — підсумувала вона.
Після цього блогерка відвідала Києво-Печерську лавру й оглянула Успенський собор, що постраждав унаслідок удару РФ 15 червня, а також інші пошкоджені об'єкти заповідника.
23 липня Лумер заявила, що взяла інтерв'ю у президента України Володимира Зеленського.
Вона повідомила в соцмережі X, що інтерв'ю відбулося в Маріїнському палаці.
«Не було жодних заборонених тем, я не стримувалася у своїх запитаннях», — заявила Лумер і пообіцяла повну версію інтерв'ю з президентом України «вже незабаром».