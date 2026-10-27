Результати опитування не є репрезентативними для населення України загалом (Фото: NV)

Radio NV поцікавилося думкою аудиторії NV та своїх слухачів щодо того, як держава має діяти стосовно жителів районів активних бойових дій і територій під загрозою окупації.

Опитування, у якому взяло участь 2106 людей, передбачало три варіанти відповіді на запитання: «Що робити державі із співгромадянами, які живуть у районах активних бойових дій та під загрозою окупації?»

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63,7% наголосили, що їм треба допомагати виїхати, але без примусу.

Водночас 20,5% вважають, що нічого робити не потрібно, оскільки вони дорослі люди і вирішуватимуть самі.

Натомість 15,8% зазначили, що їх треба примусово вивозити у безпечні райони.

Фото: NV

Раніше 27 жовтня керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що в Олешках розпочалася важлива гуманітарна місія. У районі її проведення оголошено двостороннє припинення вогню. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виїхав на місце, щоб координувати процес.

У ніч проти 27 жовтня Лубінець заявив, що о 03:00 за київським часом в тимчасово окупованих Олешках та на інших визначених територіях, пов’язаних із гуманітарною місією, запровадили режим припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ТСН, опублікованому 25 жовтня, припускав, що Росія «буде робити все, щоб розмінувати так (дороги в Олешках — ред.), щоб ці люди (мешканці) пішли в бік Росії і залишались там». Він висловив думку, що росіяни не підуть на те, щоб «безумовно просто відпустити людей».

Водночас президент України сказав, що частина людей так чи інакше буде евакуйована на територію, контрольовану Україною.

17 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв, що в Олешках залишаються близько 1700 людей, які потерпають від нестачі їжі та медикаментів і не мають безпечного шляху для евакуації.