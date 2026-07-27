Зеленський не може повернути Федорова на посаду міністра оборони

Не лише Картонковий майдан, але й критику в західних медіа. Зараз патова ситуація. Якщо президент під ультиматумами поверне його на посаду міністра оборони, він втрачає не обличчя, а почне втрачати реальну владу. Його будуть сприймати формально як першу особу в країні, але яка вже не керує країною, яка змушена поступатися під ультиматумами.

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Формально Федоров був і є, і може бути його підлеглим як міністр оборони. Але якщо підлеглий ставить своєму керівникові ультиматуми, і керівник змушений їх виконувати — хто головний? Відповідь всім очевидна. І ось це головна проблема. Це пояснення того, чому Зеленський не може зараз повернути Федорова на посаду міністра оборони. Для нього це буде початок політичного кінця.

І крім того, з високою ймовірністю виникне ситуація