Фінансові ринки та політичний скандал в країні

Будь-яка зміна керівництва країною, як правило, викликає значиму реакцію фінансових ринків. Це, начебто, аксіома. Так завжди буває після обрання чергового президента, прем'єра чи призначення голови центрального банку. Очікування інвесторів, а це мільйони далеко не найдурніших людей з певною здатністю заглянути в майбутнє - чудовий індикатор майбутнього. Тож і не дивно, що дуже часто прогнози «колективного розуму» співпадають з реальністю.

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Минулого тижня в Україні змінився уряд, тож наслідуючи історичні закономірності, маємо задати собі важливе питання: «А як ці зміни вплинуть на наші з вами особисті фінанси?». Ті, хто заздалегідь подбав про виведення капіталу за межі країни, у спокійніші води, подібним проблемами можуть не перейматися, а ось щасливим власникам ОВДП, депозитів та грошей під матрацом завжди є чого хвилюватися.

Всі прекрасно бачили, як відбувалася зміна керівництва. Все, як завжди…