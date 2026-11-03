Причина — стрімкий розвиток моделей штучного інтелекту, які останніми місяцями досягли рівня найкращих фахівців у кібербезпеці — і в кібератаках. Два тижні тому стало відомо, що з їхньою допомогою знайшли раніше невідомі критичні вразливості в популярній мові програмування PHP. Ці вразливості давали змогу з легкістю зламувати сервери, на яких її встановлено.

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На щастя, їх виявили фахівці з кібербезпеки, які використовували моделі OpenAI та Google. Вони заздалегідь повідомили розробників PHP, і ті підготували оновлення до того, як вразливість стала загальновідомою. Тож хоча вона й викликала паніку, шкоди завдала значно менше, ніж могла б.

ШІ уже зараз робить кібератаки доступнішими і небезпечнішими

На жаль, це тільки початок: штучний інтелект уже зараз робить кібератаки доступнішими і значно небезпечнішими. Стрімке збільшення темпу серйозних кібератак останніх тижнів добре це ілюструє: хакери викрали понад 6 мільярдів доларів у найбільшої криптобіржі Binance, а атака на холодильне обладнання вивела з ладу системи в сотнях супермаркетів по всій Європі.

Але головна загроза попереду. Щойно зловмисники отримають доступ до найпередовіших на сьогодні моделей AI (а це лише питання часу), на нас чекатимуть хвилі атак через вразливості нульового дня. Це вразливості, про які нікому не було відомо до їхнього першого застосування, тому захиститися від них надзвичайно складно. І таких невідомих вразливостей в найпопулярнішому програмному забезпеченні може бути сотні чи тисячі.

Тож якщо ви відкладали ввімкнення надійної двофакторної автентифікації на ключових акаунтах, резервне копіювання цінної інформації, шифрування всього, що тільки можливо, відмову від «розумної» побутової техніки, а також план дій на випадок, якщо інтернет зникне на кілька днів (чи тижнів), — саме час цим зайнятися.

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Текст опубліковано з дозволу автора