Френсіс Фукуяма

Френсіс Фукуяма

Американський філософ, політичний економіст

Найгірший президент в історії США. Що буде після Трампа

23 квітня, 20:11
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Важливо зрозуміти: авторитарний зліт Трампа став можливий тому, що люди зневірилися в здатності уряду працювати ефективно і вирішили, що їм потрібен «сильний лідер»

Зараз, коли Дональд Трамп помітно здає свої позиції, саме час усерйоз замислитися над тим, що чекає на нас після нього.

Трамп упевнено рухається до того, щоб увійти в історію як найгірший президент в історії країни: він нехтує базовими демократичними цінностями, він геть позбавлений елементарної гідності та співчуття, які так необхідні главі держави.

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Не секрет, що я великий шанувальник

Теги:   США3 Дональд Трамп Демократия Френсіс Фукуяма

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