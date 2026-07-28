● Декілька годин Зеленського поруч із Трампом. Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув з одноденним візитом до США і приблизно о 17−00 за київським часом завітав до Білого дому, де має відбутися його зустріч із Дональдом Трампом. Лідери, зокрема, обговорять оборонну співпрацю, можливе виробництво ракет для Patriot в Україні та санкційний законопроєкт Грема-Блументаля. Прессекретар глави української держави Сергій Никифоров зазначав, що переговори проходитимуть у закритому форматі.

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Окрім того об 11:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом) президент України проведе зустріч із фінським колегоюї Александром Стуббом. О 12:30 за Вашингтоном (19:30 за київським часом) Зеленський візьме участь у Національній церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом. Ще одна зустріч запланована на 18:00 за місцевим часом (01:00 за Києвом) — президент України проведе переговори із сенаторами, зокрема співавторами законопроєкту Ліндсі Грема, а також іншими представниками Конгресу США.

● Розмова тривала близько години. Президент України залишив Білий дім о 17:52 за Києвом. Зустріч з його американським колегою тривала близько години, — повідомив кореспондент Deutsche Welle Міша Комадовський на своїй сторінці у X.

● Водночас відома MAGA-блогерка Лора Лумер продовжує ділитись своїми позитивними спогадами про свій нещодавній візит до України, розповідати про те, що раніше вона перебувала під впливом російської пропаганди, та повідомляти, що готова порадити Трампу однозначно відвідати Київ, бо місто та рішення щодо підтримки українського народу того варті…

● Сенат погодиться підтримати законопроєкт Грема. Двопартійна група сенаторів США сьогодні узгодила законопроєкт, який дасть президента Трампу право посилити обмеження проти найбільших покупців російських енергоносіїв, а також проти Ірану. Про це повідомило Bloomberg.

Трамп уже дав зрозуміти, що підтримує документ, який роками просував покійний сенатор Ліндсі Грем, — процедурне голосування щодо нього призначене на вечір 28 липня.

● Вдалий час. Зустріч Зеленського та Трампа відбудеться в той час, коли відносини між ними, судячи з усього, міцніші, ніж будь-коли раніше. Навіть попри те, що обидва лідери стикаються з внутрішніми труднощами. Про це зранку написала NYT. На зустрічі з Трампом Зеленський сподіватиметься на відновлення мирних переговорів щодо війни Росії проти України, які зайшли в глухий кут, вважає NYT. Український лідер також розраховує домогтися більшої допомоги з боку США, особливо у сфері протиповітряної оборони. На думку аналітиків, лідери також можуть обговорити можливе «повітряне перемир’я» між Україною та країною-агресоркою РФ.

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● Газета Financial Times писала, що переговори Зеленського з Трампом можуть стати поштовхом для відновлення дипломатичних зусиль щодо завершення війни, а також підвищити шанси Києва на отримання подальшої військової допомоги. За словами радників Зеленського та джерел в адміністрації США, майбутня зустріч може стати найкращою можливістю від початку другого президентського терміну Трампа для повернення до активної оборонної підтримки України. У Києві, за даними видання, дедалі більше переконані, що позиція американського президента щодо України стала більш прихильною, а його підхід до дипломатичних ініціатив змінився.

● Зеленський та дрони ЗСУ змінили Трампа. Понад рік президент США у приватних розмовах із радниками стверджував, що Україна програє війну. Однак останнім часом він висловив новий оптимізм щодо країни та президента Зеленського. Про це написала WSJ, посилаючись на поінформовані джерела. За їхніми словами, Трамп вражений стійкістю українського лідера, який переносить війну вглиб країни-агресора Росії.

Як повідомили джерела газети, Трамп захоплюється українською індустрією БПЛА, особливо здатністю країни захищатися від тих самих дронів — шахедів, — з якими США стикаються у війні проти Ірану. За словами високопосадовця адміністрації Трампа, президенту США імпонують переможці, і, на його думку, Зеленський дедалі більше нагадує одного з них.

● Речник Кремля Дмітрій Пєсков нині сказав, що контакти між США та РФ тривають, водночас запиту від Вашингтона на розмову президента США Дональда Трампа та Путіна немає.

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● Іранська балістика Україні не загрожує? Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко спростував повідомлення про те, що іранський режим аятол може завдати ракетного удару по Україні.

«Наразі немає офіційних даних про намір ірану бити ракетами по Україні. UPD: Окремо додам, щоб уникнути маніпуляцій: офіційних даних (саме офіційних) про підготовку такого удару наразі немає. Але зброя в ірану для таких дій потенційно є», — заявив голова ЦПД.

● Хроніки дронарнії. 27 липня та в ніч на 28 липня Сили оборони України уразили низку російських цілей. Зокрема, було атаковано комбінат Пріоритет у російській Удмуртії, що розташований за 1,3 тис. км від українського кордону. У Генштабі ЗСУ уточнили, що цей об'єкт входить до системи державного матеріального резерву Росії та виконує функції великої нафтобази.

Також Сили оборони уразили склад матеріально-технічних засобів і склад пально-мастильних матеріалів у районі населеного пункту Ічки та склад БпЛА в районі окупованої Краснопопівки Луганської області.

Вранці вівторка безпілотники атакували завод Гідростальконструкція у місті Чехов Московської області, повідомив ТГ-канал Exilenova+.

● Російський Тюменський НПЗ призупинив переробку нафти після нещодавнього удару українських безпілотників. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на два джерела в нафтовій галузі РФ.

● Путін сподівається воювати й надалі. За даними розвідки, після виборів до держдуми російський диктатор Путін планує посилити мобілізацію. Це може статися вже на початку жовтня, заявив напередодні Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News.

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У тому ж інтерв'ю Зеленський наголосив, що його нещодавні кадрові рішення були зумовлені необхідністю підготовки України до складної зими та забезпечення ефективної взаємодії між ключовими структурами оборонного сектору.

● Кремль запустив верстат. Росія дедалі активніше фінансує війну проти України за рахунок прихованої емісії рублів. Через нестачу ринкових коштів Кремль змушує державні банки скуповувати облігації федеральної позики, а необхідну ліквідність для цього надає центробанк РФ.

Як повідомила Служба зовнішньої розвідки України, формально йдеться про розміщення облігацій федеральної позики (ОФЗ), однак фактично банківська система використовується як механізм створення нових грошей для фінансування військових витрат. «Кремль запускає друкарський верстат для фінансування війни. Механізм простий: мінфін РФ випускає боргові папери, держбанки їх купують, а центробанк підтримує додатковими ресурсами. У результаті державний борг стає інструментом непрямої емісії. Бюджет отримує кошти, але ціною залежності економіки від друкування рублів і зростання інфляційних ризиків», — наголосили в розвідці.

● «Кремль черговий раз прорахувався. Кожен день продовження кризи в Перській затоці несе смертельну загрозу для російської нафти Urals. Якщо перші дні конфлікту дійсно суттєво й хаотично піднімали вартість нафти на світових торговельних майданчиках, то сьогодні ситуація змінилася. Нафтовидобувні країни терміново розпочали диверсифікацію шляхів постачання сировини до споживачів в обхід Ормузької протоки», — також наголосили в українській розвідці.

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● Поляки зупинили фантазії Путіна. У МЗС Польщі категорично відкинули і назвали цілковито безпідставними спекуляції російського диктатора щодо «територіального поділу України», а також натяки на участь Варшави в ньому. Відповідне повідомлення було опубліковано на офіційному сайті уряду Польщі.

«Це не що інше, як дезінформація та чергова спроба спровокувати антагонізм і напруженість між українцями й союзниками, які підтримують Київ», — йдеться в заяві МЗС Польщі.

І насамкінець:

● Металева пам’ять. З нагоди Дня вшанування пам’яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні, Національний банк України ввів у обіг з 28 липня 2026 року нову обігову пам’ятну монету.

Монета має номінал 10 гривень, виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. Аверс ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України. На реверсі зображено ланцюг із розірваною ланкою, що символізує звільнення з кайданів. Частини ланцюга піднімаються вгору і трансформуються в силуети птахів — образи незламного духу, героїзму та світлого переходу у вічність тих, хто віддав своє життя за Україну. По колу розміщено напис ПАМ’ЯТІ СТРАЧЕНИХ, ЗАКАТОВАНИХ АБО ЗАГИБЛИХ У ПОЛОНІ.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє — своє та країни.