● До Львова приїхав король. Президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з королем Швеції Карлом XVI Густавом у Львові. Той прибув до України разом із міністеркою закордонних справ Швеції Марією Мальмер Штенергард, щоб продемонструвати рішучу підтримку України з боку Швеції.

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У Львові Карл XVI Густав разом із Президентом ушанували полеглих військових, похованих на Марсовому полі. Інші деталі візиту шведського монарха не розголошують.

● Зеленський передав Ердогану сигнал, націлений на Путіна. Україна готова провести зустріч на рівні лідерів з РФ за посередництва Туреччини. Про це керівник вітчизняного МЗС Андрій Сибіга сказав на Анталійському дипломатичному форумі. «Ми готові до цієї зустрічі. Також у Туреччині. Я маю на увазі зустріч між Зеленським, Путіним, паном Ердоганом, можливо, Трампом», — пояснив він.

Президент Володимир Зеленський передав відповідні сигнали турецькій стороні під час візиту до Стамбула 4 квітня, додав глава МЗС. А 9 квітня Зеленський сказав, що готовий зустрітися з російським диктатором, але «не в Москві, і не в Києві».

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив готовність Анкари сприяти прямим переговорам між Україною та РФ, включно з можливим самітом на рівні лідерів, за умови готовності обох сторін.

● Найскладніше у розмовах із Білим домом позаду? А ще Андрій Сибіга заявив, шо найскладніший період двостороннього дипломатичного треку зі США вже позаду. Очільник зовнішньополітичного відомства наголосив, що Україні вдалося «владнати цей трек правильно і прагматично з повагою до позицій одне одного». «Україна справді має карти. Ми вітаємо зусилля США з наближення справедливого та всеосяжного миру», — додав він.

Також Сибіга зауважив, що переговорні групи України та США перебувають у постійному контакті і що Київ чекає на візит представників Сполучених Штатів — «для обговорення, як рухатися вперед».

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● Трампу стало жахливо від дій Путіна. Президент США Дональд Трамп прокоментував російський удар по Києву в ніч проти 16 квітня. «Я думаю, що це жахливо», — сказав він у відповідь на запитання журналіста.

Загалом за добу 15−16 квітня РФ атакувала Україну двома хвилями комбінованих повітряних ударів з використанням 659 БпЛА та 44 ракет. ППО України знешкодила 31 ракету і 636 БпЛА. Більшість з 19 балістичних ракет були спрямовані на Київ. Загиблі є як в столиці, так і в Одесі й Дніпрі.

● Перерви не було. Уже цієї ночі війська країни-агресорки Росії вночі атакували Україну однією балістичною ракетою Іскандер-М та 172 ударними БпЛА різних типів, приблизно 120 із них — шахеди. І цей наліт з настанням ранку не припинився.

Чернігівська ТЕЦ тимчасово призупинила роботу внаслідок масованої російської атаки у ніч проти 17 квітня.

● Масовані удари — сім разів на місяць. Країна-агресорка Росія готується завдавати масованих ударів по Україні сім разів на місяць. Про це на Анталійському дипломатичному форумі у Туреччині заявив міністр Андрій Сибіга, посилаючись на дані розвідки.

«За даними нашої розвідки, вони готуються до таких масованих атак найближчим часом. У нашій реальності масована атака означає щонайменше 400 безпілотників у поєднанні зі щонайменше 20 ракетами. І вони готуються атакувати нас, згідно з даними розвідки, сім разів на місяць», — сказав Сибіга. І додав, що українська ППО наразі знищує до 90% повітряних цілей під час російських атак.

● Нова тактика росіян. У масованих атаках по Україні — зокрема в ударі 16−17 квітня — Росія продовжує застосувати нову тактику ударів, яка дає їй можливість загрожувати більшій кількості регіонів країни протягом триваліших періодів часу та завдавати непропорційної шкоди цивільним українцям. Цей метод росіяни вперше використали під час найбільшої своєї серії ударів 23−24 березня.

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Так про це написав Інститут вивчення війни, аналізуючи російську комбіновану атаку 16 квітня, яка забрала життя 17 українців у Києві, Дніпрі та Одесі (ще понад 100 людей постраждали).

● Президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції Радбезу проти 121 російського командира, причетного до ракетних ударів по Україні.

● Це частина нових планів Кремля. Ракетні та дронові атаки Росії по Україні посилюються як частина ширшого плану Кремля зі знищення критичної інфраструктури напередодні відновлення весняно-літнього наступу. Про це Financial Times розповів Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР МО. «Росія готує новий наземний наступ у південно-східних регіонах України і планує залучити стратегічні резерви, щоб поповнити свої війська 20 тисячами нових солдатів», — сказав представник воєнної розвідки.

Згідно з оцінкою ГУР, маючи зараз у складі окупаційної армії близько 680 тис. солдатів, Кремль хоче до вересня 2026 року захопити весь Донбас. За словами заступника голови ГУР, який входить до складу української делегації на мирних переговорах України, США і РФ, тим самим Москва демонструє, що не ставиться до переговорів серйозно, а навпаки планує продовжувати війну.

● Приватна ППО вперше збила шахед. В Україні приватна протиповітряна оборона вперше збила російський реактивний шахед, що летів зі швидкістю понад 400 км/год. Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров. Збиття було зафіксовано у Харківській області. Загалом на 19 підприємствах країни зараз формують приватну ППО, інтегровану в єдину систему управління Повітряних сил.

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«Це новий рівень складності: ворог масштабує застосування реактивних дронів — швидших і складніших для перехоплення. За завданням президента ми системно будуємо багаторівневу ППО та посилюємо захист неба», — написав Федоров у TГ.

● Зеленський заявив про план виробляти власну ППО. Україна рухається до таких умов, коли зможе разом із партнерами виробляти всі необхідні формати протиповітряної оборони. Про це президент Зеленський сказав у відеозверненні, опублікованому у його TГ.

Зеленський наголосив, що на політичному та військовому рівні він щодня в комунікації з партнерами заради ППО. «Ми шукаємо антибалістику. Найголовніше, рухаємося до таких умов, коли зможемо в Україні та разом із партнерами виробляти протиповітряну оборону — всі необхідні формати ППО — системи, ракети тощо», — додав він.

● У ніч проти 17 квітня безпілотники атакували Ленінградську область РФ, де розташовано порти Приморськ і Усть-Луга.

● Трамп продовжив обмеження проти росіян. Президент США ще на один рік продовжив дію надзвичайного стану, який дозволяє обмежувати захід пов’язаних із Росією суден до американських портів.

Відповідний документ був поданий до Федерального реєстру 16 квітня та призначений до офіційної публікації 17 квітня.

● Мадяр сподівається запустити Дружбу. Постачання російської нафти через трубопровід Дружба, який був закритий від січня, може бути відновлено вже наступного тижня. Про це журналістам сказав голова угорської партії Тиса Петер Мадяр, переможець Віктора Орбана.

Мадяр анонсував, що керівник угорської нафтової компанії MOL наступного тижня поїде до Росії для переговорів щодо постачання нафти через трубопровід.

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Але головна нафтова новина дня (а може, і року) сталася на Близькому Сході:

● Іран відкриває пролив. Іран відкрив Ормузьку протоку на час дії 10-денного режиму припинення вогню між Ліваном та Ізраїлем, який ухвалили 16 квітня. Про це написав у Х міністр закордонних справ Ірану Сейєд Аббас Аракчі.

«Відповідно до угоди про припинення вогню в Лівані, прохід для всіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на решту періоду припинення вогню за узгодженим маршрутом, як вже було оголошено Організацією портів та мореплавства Ісламської Республіки Іран», — йдеться в дописі.

● Трамп заявив, що, хоча Ормузька протока і відкрилась для комерційних рейсів, США й надалі блокуватимуть усі морські перевезення до іранських портів або з них.

І одразу полетіла ціна на нафту:

● Нафта стрімко дешевшає. Ціна на сиру нафту впала нижче $90 за барель (хоча нещодавно перевищувала $120) після новин про те, що Іран відкрив Ормузьку протоку, через яку проходять значні обсяги світової нафти. Про це повідомив сервісі TradingEconomics.

Ціна на сиру нафту на 16:10 17 квітня становила $84 за барель. Ціна на еталонний сорт нафти Brent встановилася на рівні $88 за барель. Нафта продовжує падати швидкими темпами.

І насамкінець:

● Ощадбанк готує новий позов до РФ. Державний Ощадбанк подав позов проти РФ через втрату активів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Банк уже має успішний досвід міжнародного арбітражу проти Росії за збитки, нанесені внаслідок окупації Криму: у 2018-му трибунал у Парижі ухвалив рішення на користь Ощадбанку. За результатами процесу, який з урахуванням апеляції та касації тривав майже сім років, банк отримав рішення про компенсацію понад $1,1 млрд. З урахуванням відсотків сума вимог уже перевищує $1,3 млрд. Росія відмовилася виконувати це рішення, а також не відреагувала на офіційне повідомлення Ощадбанку про новий спір, направлене у липні 2025 року. Новий спір знову розглядатиме міжнародний арбітражний суд, склад якого зараз формують.

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● Рада допомогла прем'єрці отримати мільярди євро. Україна готується до отримання від Євросоюзу пакету у 2,7 млрд євро за програмою Ukraine Facility, повідомила напередодні прем'єрка Юлія Свириденко після зустрічі з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос.

«Це стало можливим завдяки спільній роботі уряду та Верховної Ради. Минулого тижня парламент ухвалив пакет рішень, необхідних для продовження фінансування, зокрема закони про цифровізацію виконавчого провадження, про інтеграцію в енергоринок Євросоюзу та реформу системи державного нагляду», — запевнила очільниця Кабміну.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє — своє та країни.