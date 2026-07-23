Не будуть вже Зеленський і Федоров такими партнерами, як раніше

Раніше був умовний трикутник — Зеленський, Залужний, Буданов. Зараз з’являється четвертий кут. Четвертий перспективний фаворит політичних процесів — це Федоров

Коли керівник держави захищає власні політичні позиції, намагається їх як мінімум зберегти, а краще й посилити, він не може Федорова повернути на посаду міністра оборони. Насамперед тому, що це буде повна політична поразка Зеленського. А він не любить програвати.

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Зеленський запропонував Федорову посаду віцепрем'єра, який буде куратором оборонно-промислового комплексу. В принципі, це той функціонал, де Федоров може розкритися і продовжити свої ініціативи, просування новітніх технологій в оборонну сферу.

Але Федоров