Зеленський назвав дату перемовин і пояснив, кого він хоче випередити

● Зеленський назвав дату тристоронніх перемовин. Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Sun, що зустріч представників України, США та РФ в Абу-Дабі може відбутися 10 листопада. За його словами, на подальший перебіг переговорів впливатимуть американські вибори та ситуація на Близькому Сході. Пізніше очільник української держави повідомив, що має надію на зустріч до 10 листопада, а точніше — у проміжку між 6 і 10 листопада. Точна дата, за його словами, стане відома після 4 листопада, тобто, після проміжних виборів у США. Головне завдання технічних зустрічей, — підготувати переговори на рівні лідерів, лише під час яких Зеленський буде готовий говорити про території.

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Президент розповів, що американська сторона запросила українську делегацію на зустріч у Брюсселі, а потім перенесла її через напруженість на Близькому Сході. Зеленський наголосив, що «такі паузи сповільнюють мирний процес». «Якщо ви хочете завершити цю війну, ви маєте на цьому зосередитися», — заявив він.

Зеленський закликав переходити від слів до регулярних зустрічей, роботи технічних груп і конкретних рішень. Глава держави також очікує, що результати виборів у США вплинуть на підтримку України, ставлення Вашингтону до Росії та можливі домовленості з нею.

● Трохи раніше президент США Дональд Трамп сказав: «Ми досягаємо значного прогресу у відносинах між Росією та Україною. Дуже скоро буде організовано зустріч… Із президентом Путіним і президентом Зеленським. І я думаю, що буде досягнуто значного прогресу».

● Встигнути поперед Сі. Україна хотіла б, щоб тристороння зустріч переговорних груп України, США та Росії в Абу-Дабі відбулася до можливої зустрічі США, Китаю та Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

«Побачимо, що це буде за зустріч. Ми дуже хотіли б, щоб наша зустріч в Абу-Дабі відбулася до цього», — сказав Зеленський.

● Трамп планує скористатись «українським миром». США та РФ в рамах мирних переговорів щодо України обговорюють широке економічне співробітництво та можливе повернення американських компаній на російський нафтовий ринок після припинення війни, розповіла Financial Times.

За словами джерел видання, Білий дім і Кремль вважають, що після закінчення війни можна буде відновити спільне підприємство за участю великих нафтових компаній США та Росії біля узбережжя Сахаліну — російського острова на Далекому Сході. Йдеться про залучення американських гігантів до відновлення постачань російської нафти до Європи через нафтопровід Дружба.

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Джерела FT повідомили, що спеціальний посланник президента США Стів Віткофф обговорив з Путіним потенційні бізнес-угоди під час зустрічі на початку вересня. Під час наступного візиту до Санкт-Петербурга минулого тижня Віткофф, як свідчать опубліковані фотографії, серед інших нотаток написав у своєму блокноті «Бізнес-угоди».

● Керівник ОП Кирило Буданов заперечив інформацію ЗМІ про свою суперечку зі Віткоффом під час переговорів у трампівському гольф-клубі Shell Bay у Флориді.

● США пропонували демілітаризувати Донбас та Кінбурнську косу. США під час мирних переговорів з Україною та країною-агресоркою Росією пропонували створити демілітаризовані зони на Донбасі та Кінбурнській косі у Миколаївській області, розповів журналістам президент Володимир Зеленський.

За словами президента, США пропонували різні альтернативи для вирішення територіального питання, починаючи з 28-пунктного мирного плану. Однією з ідей було створення демілітаризованих зон, що обговорювалися в різних документах. «Потім було питання щодо Донбасу, була пропозиція зробити буферну зону або демілітаризовану зону в обидві боки від лінії зіткнення», — сказав Зеленський. Сторони обговорювали також питання Запорізької АЕС та формат land swaps.

● Президент шукає посла у Вашингтон, — Паліса відмовився. Бригадний генерал Павло Паліса, заступник керівника ОП, відмовився від пропозиції Володимира Зеленського обійняти посаду посла України в США.

«Ми обговорювали кандидатури Юлії Свириденко, Дмитра Кулеби, Павла Паліси, бо в нього є американська освіта, знання мови, там треба багато працювати саме щодо військових питань і його знає Трамп. Паліса був би хорошим послом, але не хоче. Сказав: „На фронт мене, поверніть мене терміново в бригаду. Я нікуди з України не поїду“. Будемо продовжувати консультації щодо цього», — сказав Зеленський.

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● Зеленський звернувся особисто до глави Пентагону через ракети. Володимир Зеленський закликав міністра оборони США Піта Геґсета підписати контракти на постачання ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot, — йдеться про 23 подібні ракети. «На столі Геґсета є деякі документи, які він підписав, і, можливо, він думає, що підписав усе, але це не так. Це тому, що є пакет від США, де 12 ракет, і він його підписав. Чудово. Але я використав цього місяця 35 [ракет]. І питання стосується 23, які я знайшов на інших напрямках», — пояснив він.

Очільник української держави наголосив, що під час спілкування із президентом США попросив його надати «зимовий пакет» перехоплювачів. «Я сказав йому: „Мені потрібен цей пакет. Будь ласка, затвердьте цей пакет зараз“. Я назвав кількість ракет і сказав, що якщо ви мені дасте їх, то ми не будемо бити по [російських] НПЗ», — додав президент. За його словами, Трамп пообіцяв докласти усіх зусиль, щоб Україна отримала ракети від інших країн, адже у США їх «не дуже багато».

Зеленський також пояснив, що протягом 2026 року США постачали Україні щомісяця лише 12 ракет до Patriot через війну на Близькому Сході, — водночас потреба України становить близько 150 ракет для перехоплення балістичних цілей щомісяця.

● Додаткові мільярди від Лондона. Велика Британія надасть Україні додаткову фінансову підтримку загальним обсягом 10 млрд фунтів стерлінгів (близько $13,3 млрд), — про це президент Володимир Зеленський написав у ТГ після розмови з британським прем'єром Енді Бернемом. «Ми вдячні Британії за незмінну сильну й справді лідерську підтримку», — зауважив він.

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За словами Зеленського, 7 млрд з тих коштів, що надає Велика Британія, — це економічна підтримка на наступні три роки, ще 3 млрд — британська експортна підтримка переважно для постачання зброї. «Це в плюс до тієї щорічної підтримки, яку Британія вже надає Україні», — уточнив український лідер.

● Зеленський приїхав до Нідерландів. Президент України прибув до Нідерландів для зустрічі із прем'єром цієї країни Робом Єттеном та королем Віллемом-Александром. У соцмережах Володимир Зеленський написав, що під час зустрічі сторони обговорять оборонну та економічну співпрацю, посилення української ППО та нові кроки на підтримку України.

Також у президента запланована зустріч і з представниками українського та нідерландського бізнесу.

● Путін постійно контактує зі «геніальним партнером» Маском. РФ перебуває в контакті зі засновником компанії SpaceX Ілоном Маском щодо низькоорбітальних супутникових угруповань, незважаючи на всі політичні питання, заявив Путін. «Ілон Маск — геніальна людина, реально геніальна. У нього ж на орбіті скільки апаратів? Понад п’ять тисяч. А ми робимо лише перші кроки. Але ми пишаємося тим, що ми почали це робити й почали робити самостійно. Ми в тісному контакті з нашими американськими партнерами, зокрема паном Маском, тому що на орбітах дуже важливо не заважати одне одному, дотримуватися певної дисципліни, порядку», — сказав російський диктатор.

Своєю чергою, Маск приблизно в цей самий час зробив у соцмережі X репост повідомлення іншого користувача про надання Україні допомоги у вигляді терміналів супутникового зв’язку Starlink такого змісту: «Аналітики OSINT, які вже кілька днів поспіль критикують Ілона Маска з цього приводу, нічого не розуміють. Росія здатна підривати супутники в космосі. Вона довела це 15 листопада 2021 року, запустивши ракету ПЛ-19 „Нудоль“ по своєму старому супутнику. Унаслідок удару утворилася велика кількість уламків». «Це справді одна з головних причин, чому Starlink має залишатися цивільним проєктом, — додав від себе Маск. — Його можна використовувати для військової інфраструктури, але не можна — для однозначно наступальних ударів, які роблять його законною мішенню для удару у відповідь. Якщо противник підірве супутники Starlink, це спричинить ланцюгову реакцію руйнувань, унаслідок якої утвориться велике поле космічного сміття, що зробить космос непридатним для використання».

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● Нічний удар по Харкову. Внаслідок нічної атаки російського реактивного безпілотника по Основ’янському району Харкова загинув 60-річний чоловік. 46-річний, 56-річний та 41-річний чоловіки були госпіталізовані. Виникла пожежа площею 2500 кв. м, що охопила багатоквартирний і приватний житлові будинки, господарські споруди та виробничу будівлю.

Також пошкоджено багатоповерхівки, гаражі й автомобілі.

● Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в Олешках на Херсонщині протягом перших 30 годин локального перемир’я жодних інцидентів не зафіксували. Режим тиші триватиме до 22:50 1 листопада. Окрім того, Україна та РФ домовились про щомісячну гуманітарну допомогу мешканцям Херсонщини…

● РФ будує новий дронодром. Росія будує новий майданчик для запуску ударних БпЛА поблизу військового аеродрому Міллерово в Ростовській області, яка межує з тимчасово окупованою територією Луганщини. Про це дізналось ГУР МО.

За оцінками розвідки, об'єкт призначений для запуску реактивних дронів Герань-4 і Герань-5 та після завершення будівництва зможе забезпечувати до 100 запусків на добу. У ГУР зазначили, що наприкінці серпня ознак активного будівництва на цій ділянці ще не було, однак до середини жовтня там уже облаштували стартові позиції та супутню інфраструктуру.

● Діпстрайки підібрались до Москви. У Новомосковську Тульської області РФ після української нічної повітряної атаки виникла пожежа на хімзаводі Азот, який виробляє аміак, добрива та сировину, що використовують для виготовлення вибухових речовин.

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв раніше заявляв про «пошкодження інфраструктури в промисловій зоні» унаслідок атаки БпЛА. Водночас він не уточнив, яке саме підприємство зазнало удару. За його словами, до Новомосковська «направили лабораторії регіональних служб для перевірки ситуації».

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● Південний міст ще перевіряють. Унаслідок російського удару 27 жовтня на Південному мосту в Києві пошкоджено залізобетонну прогонову будову, автомобільні проїзди, конструкції метрополітену та інженерні комунікації, наразі тривають першочергові відновлювальні роботи й обстеження споруди, повідомила пресслужба КМДА. Фахівці комунальних підприємств працюють цілодобово. Паралельно профільні науково-дослідні інститути проводять динамічні випробування, геодезичний контроль деформацій, спостереження за розвитком дефектів і перевірні розрахунки.

Акт обстеження з результатами досліджень планують отримати на початку наступного тижня. Після цього ухвалять технічні рішення щодо подальшого відновлення мосту та наземної ділянки «зеленої» лінії метро.

● Зеленський хоче підсилити/послабити Кличка. Президент Володимир Зеленський запропонував сформувати спеціальну управлінську команду для Києва та назвав потенційних учасників, яких хотів залучити до розробки рішень для столиці. Зокрема очільник держави зазначив, що до команди мають увійти досвідчені менеджери та представники бізнесу. «Я попросив прем'єра зібрати спеціальний кабінет для Києва — менеджерів бізнесу, сильних людей. Я готовий особисто поговорити з тим, кого вони мені назвуть і попросити його», — наголосив він.

Серед можливих учасників президент назвав колишнього очільника СБУ Василя Малюка, радника президента з питань інфраструктури та взаємодії з громадами Олександра Кубракова та колишнього премʼєра Володимира Гройсмана. Водночас охочих долучитися до команди наразі не знайшлося. «Я хотів до цієї групи долучити Малюка в контексті питань безпеки. Говорив також із Кубраковим, Гройсманом. [Колишній мер Житомира Сергій] Сухомлин відмовився — як тільки про Київ почув», — пояснив Зеленський.

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● Рада попередньо підтримала супердефіцитний держбюджет-2027. Верховна Рада ухвалила у першому читанні урядовий проєкт держбюджету на 2027 рік із дефіцитом майже 1,7 трлн грн. Рішення підтримали 239 нардепів, проти — 25 (з них 19 із фракції «Європейська солідарність), утрималися — 26 (з них 17 з «Батьківшини»).

Ключовим напрямом державних видатків залишається сектор оборони та безпеки, на який спрямують 4,89 трлн грн (близько 66,8% усіх видатків і майже на 12% перевищує рівень 2026-го). Зокрема, 1,73 трлн грн, або 35,7% цієї суми становлять ресурси від європейських партнерів на озброєння та техніку, які обліковуватимуться у спеціальному фонді із можливістю надходження в натуральному вигляді.

Розрахунки документа базуються на зростанні реального ВВП на 1,3% та інфляцією 8% на кінець року. Власні надходження бюджету оцінюють у 3,2 трлн грн, що на 265,9 млрд грн більше показників 2026-го. Основне зростання забезпечать надходження від ПДВ (+167,2 млрд грн), ПДФО (+106 млрд грн) та акцизних зборів (+48,7 млрд грн). Водночас понад 131 млрд грн запланованих доходів розраховано за умови ухвалення законодавчих змін щодо підвищення ставки ПДВ на 1 в.п. та акцизу на пальне на 4 в.п. Ще 52,5 млрд грн передбачено за умови пролонгації 50% податку на прибуток банків та ухвалення закону про оподаткування цифрових платформ, а близько 12 млрд грн — за рахунок зміни оподаткування міжнародних посилок.

Загальна потреба у зовнішній допомозі для виконання обов’язкових видатків становить $52,6 млрд, із яких міжнародні партнери наразі підтвердили $20 млрд, а ще $32,6 млрд залишаються непокритими.

Парламентарі не підтримали низку правок до документа. Зокрема, не вистачило голосів на поправку 611 щодо заборони перераховувати гроші від угод зі слідством приватним фондам і спрямовувати їх понад суму завданої шкоди до спецфонду держбюджету на грошове забезпечення військових ЗСУ. Також не вистачило голосів на поправку 1003, яка передбачала встановлення на 2027 рік обмеження зарплат чиновників, нардепів, суддів, прокурорів та працівників НБУ на рівні 80 тис. грн на місяць. Обмеження не поширюється на осіб, залучених до оборони України.

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І насамкінець:

● НАБУ відповіло втікачу Кравченку. В НАБУ спростували сьогоднішню заяву колишнього генпрокурора Руслана Кравченко (який планує отримати захист у Австрії, де й перебуває) про те, що затримані в Австрії військові ГУР МО «мали вчинити щодо нього насильницькі дії». «НАБУ та САП сприймають заяву колишнього генерального прокурора, який поспішно покинув територію України після реалізації операції Карфаген, як спробу забезпечити собі захист у державі перебування», — йдеться у заяві бюро. В НАБУ також наголосили, що заява Кравченка щодо причетності антикорупційних органів до будь-яких вказаних подій «не відповідає дійсності».

28 жовтня Кравченко заявив, що НАБУ та САП просили відправити до Австрії групу, яка мала вчинити проти нього «насильницькі дії». Чому він не повернувся до України, ексгенпрокурор так і не пояснив.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє — своє та країни.