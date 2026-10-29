Що відбувається в ЄС напередодні саміту Путін-Трамп-Сі Цзіньпін

Нині всі європейці — і насамперед українці — постали перед загрозою нового світового порядку, що може сформуватися внаслідок саміту за участю Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна

Повоєнні архітектори європейської інтеграції спиралися на кризові умови для створення масштабніших інституцій. Натомість для успіху поступових, фрагментарних реформ проблеми, з якими стикається Європа, мають бути відносно незначними. Це навряд чи відповідає нинішньому стану справ у Європі.

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ЄС стикається з низкою взаємопов'язаних криз, які ставлять під сумнів саме його існування.