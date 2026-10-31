Грег Сателл

Грег Сателл

Автор книг «Cascades» і «Mapping Innovation», екс-співдиректор видавничого холдингу KP Media

Як не перетворитися на робота в епоху ШІ

31 жовтня, 11:21
NV Преміум
Google Читайте NV у Google
x1
0:00
-
10:10

Як не почати мислити й писати, як робот, і зберегти людський голос

Минулого року видання The Economist назвало «ШІ-сміття» (AI slop) словом 2025 року. «Торговці сміттям засмічують інтернет безглуздою нісенітницею», — йдеться у статті. Варто лише ввести в Google запит на тему здоров’я — і ви знайдете безліч статей, наповнених порожнім текстом, згенерованим штучним інтелектом. Прогортайте стрічку в Instagram — і ви одразу ж натрапите на фейкові відеоролики, змонтовані за допомогою ШІ й озвучені синтезованим голосом.

Реклама

Ми всі з цим стикалися. Від ШІ-сміття майже неможливо сховатися. І цілком логічно припустити, що, споживаючи такий контент протягом тривалого часу, ми зрештою почнемо його наслідувати й самі заговоримо, як штучний інтелект. Приблизно так само, як після кількох тижнів у чужій країні може непомітно змінитися наше мовлення.

Теги:   Штучний інтелект Письменник

Google Читайте NV у Google

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies