Як не перетворитися на робота в епоху ШІ

Минулого року видання The Economist назвало «ШІ-сміття» (AI slop) словом 2025 року. «Торговці сміттям засмічують інтернет безглуздою нісенітницею», — йдеться у статті. Варто лише ввести в Google запит на тему здоров’я — і ви знайдете безліч статей, наповнених порожнім текстом, згенерованим штучним інтелектом. Прогортайте стрічку в Instagram — і ви одразу ж натрапите на фейкові відеоролики, змонтовані за допомогою ШІ й озвучені синтезованим голосом.

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Ми всі з цим стикалися. Від ШІ-сміття майже неможливо сховатися. І цілком логічно припустити, що, споживаючи такий контент протягом тривалого часу, ми зрештою почнемо його наслідувати й самі заговоримо, як штучний інтелект. Приблизно так само, як після кількох тижнів у чужій країні може непомітно змінитися наше мовлення.