Росія готує «День нуль». Що саме помре

Ну що, друзі, готові залишитися без зв’язку, без навігатора, без Starlink?

Саме це, схоже, і готує нам агресор. Тільки не через РЕБ. І не через хакерів. А через ядерний вибух у космосі.

Звучить як голлівудський сценарій? Я теж так думав. Поки не розібрався у фактах.

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14 лютого 2024 року голова Комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер зробив незвичайне публічне попередження — «серйозна загроза національній безпеці» і вимога до Байдена розсекретити дані. Через добу Білий дім підтвердив — Росія розробляє ядерну протисупутникову зброю в космосі. Помічник міністра оборони Джон Пламб у травні 2024 року сказав Конгресу: Росія готує супутник з ядерним зарядом, який зробить низьку орбіту непридатною для всіх. «Безрозбірливий» — це його слово.

24 квітня 2024 року Росія ветувала резолюцію Радбезу ООН про заборону ядерної зброї в космосі. 13 «за» один «проти» (Росія), Китай утримався. Якщо ви не плануєте те, що забороняє резолюція — навіщо її блокувати? Джейк Салліван сказав прямо: якби Путін говорив правду про «немає намірів» — не ветував би.

А тепер — про Космос-2553. Супутник, запущений 5 лютого 2022 року. За 20 днів до вторгнення. Висота — 2000 км. Знаєте, що там літає? Практично, нічого. Це зона радіаційних поясів Ван Аллена, куди нормальні комерційні апарати не лізуть. Помічниця держсекретаря Меллорі Стюарт публічно вказала — ця орбіта не для комерційних цілей і не для чесного тестування електроніки. Радіація там висока, але не настільки, як заявляє Москва.

Коли? Дату ніхто не скаже. Але логіка очевидна

У 2025 році супутник почав нерегулярно обертатися. CSIS Space Threat Assessment 2025 (квітень 2025) заявили: «ймовірно, більше не працює. Можливо, ніс фіктивну боєголовку».

Путін назвав ці звинувачення «голослівними» та «хитрощами», спрямованими на те, щоб втягнути Росію в переговори на умовах Заходу, при цьому сам звинуватив США у спробах мілітаризації космічного простору.

Я нагадую, як у лютому 2022-го усі ті самі люди розказували, що «великого наступу не буде».

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А тепер заглянемо в історію. Там цікаво.

9 липня 1962 року США підірвали термоядерний заряд 1,4 мегатонни на висоті 400 км над Тихим океаном. Це була операція Starfish Prime.

Гаваї — 1445 км від епіцентру. За 10 мілісекунд вимкнуло 300 вуличних ліхтарів, пошкоджено мікрохвильовий радіорелейний зв’язок між островами. По всьому Оаху спрацювала охоронна сигналізація. Це дані NASA NSSDC.

З близько 25 супутників на орбіті знищено або серйозно пошкоджено 9. Третина! Серед них Ariel-1 (перший британський), Telstar-1 (перший комерційний телекомунікаційний, запущений буквально наступного дня і загинув від радіації). Штучний радіаційний пояс протримався до 10 років.

Тепер радянський, досвід. 22 жовтня 1962 року — у пік Карибської кризи — СРСР провів «Тест 184» за програмою «К». Підірвали 300 кілотон на висоті 290 км над Казахстаном. І ось що сталося: у повітряній телефонній лінії Жезказган-Караганда-Акмола на відстані 570 км від епіцентру наведений струм склав 2500 ампер. Спрацювали всі запобіжники. Згоріла Карагандинська електростанція. Замкнуло підземний силовий кабель Акмола-Алмати довжиною 1000 км. Пошкоджено РЛС на відстанях до тисячі кілометрів. Дослідження опубліковані у журналі IEEE.

У 1962 році електроніка була лампова і дуже стійка. А сьогодні ми живемо в світі мікрочипів, що в мільярд разів чутливіші.

Уявіть: Путін дав наказ. Ракета-носій з ядерним зарядом летить у космос. Вибух на висоті 400 км. Що буде? Електромагнітний імпульс накриє територію радіусом понад 2000 км. Мобільні телефони, автомобільна електроніка, SCADA-системи електростанцій, банкомати, центри зв’язку — одна частина миттєво виходить з ладу. Інша отримує приховані пошкодження і помирає за тижні. Супутники почнуть зникати хвилями.

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RAND Corporation 2024 (Снайдер, Патні, Лейді, Гартнетт, Бономо): заряд 110 кілотон на висоті 400 км знищує близько 20% низькоорбітальних супутників від миттєвої радіації. Штучний радіаційний пояс добиває «велику частину» решти протягом років.

Що саме помре?

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Starlink. 10 267 апаратів на 550 км. Нижче за точку детонації, тобто в самому епіцентрі впливу. Це перша жертва. Десять мільйонів абонентів у 150+ країнах опиняться без зв’язку. Поточні цифри на Wikipedia оновлюються ледь не щодня

OneWeb — 654 апарати на 1200 км. Прямо в серці штучного поясу. Констеляція приречена повністю.

Iridium — 75 супутників на 780 км.

Глобальна супутникова телефонія, ADS-B моніторинг авіації над океанами — кінець. 70% глобального повітряного простору втрачає видимість.

Planet, Maxar, BlackSky, ICEYE, Capella — вся комерційна супутникова розвідка. Та сама, що дає нашим ЗСУ очі над полем бою. Просто зникає.

МКС і Тяньгун — астронавти отримують летальну дозу радіації, якщо перебувають у зоні прямої видимості. Аварійна евакуація або смерть.

GPS, ГЛОНАСС і Galileo на середніх орбітах формально захищеніші. Але іоносферна сцинтиляція блокує сигнал локально на години-добу. А головне — підвищений радіаційний фон скорочує термін служби супутника з 15 років до кількох. Відновлення навігації буде не швидким.

Коли? Дату ніхто не скаже. Але логіка очевидна.

Це не буде актом раптового божевілля. Це буде елемент глобальної війни — того сценарію, який Росія, Китай, Іран та Північна Корея готують роками.

Росія вдарить у космос тоді, коли:

— Вона програє конвенційну війну і потрібен асиметричний хід;

— США і НАТО зав’язли в іншому конфлікті - Тайвань, Близький Схід, Корея;

— З'явиться можливість одним пострілом обнулити всю західну супутникову перевагу без ризику прямого ядерного обміну на землі.

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У Росії близько 300 супутників.

У США, Китаю та Європи разом — понад 10 000. Проти кого вибух вигідний? Відповідайте самі.

А «Космос-2553» літає вже четвертий рік.

Наступний такий самий апарат — тільки з реальним зарядом — справа одного політичного рішення. Вікно може виміряти не роками, а місяцями.

США і Китай — хто постраждає більше? США втрачають усе. Starlink — американський. GPS —- американський. Розвідувальні супутники NRO, раннє попередження SBIRS, комерційна Maxar. Американська економіка, армія, фінанси висять на орбіті.

А Китай? Ось тут цікаво. Росія Китаю шкодити не хоче. Двоє з трьох стратегічних партнерів Москви — Пекін та Іран — системно виграють від обвалу західного космосу. І нагадаю: Китай уже відверто передає Росії супутникові знімки України для наведення ракет. Заступник голови СЗР Олег Алєксандров у жовтні 2025-го це підтвердив публічно.

Постраждає і Пекін — його BeiDou, Tiangong, 900+ супутників теж поруч. Але тут арифметика така: Китай має цивільну промислову базу, здатну швидко відновитись. Розвалена санкціями Росія — не має. А США на 10 років випадають з гонки.

Для Росії це сценарій «після мене — хоч потоп». Дивіться останню редакцію їхньої ядерної доктрини від 19 листопада 2024 року, де знижено поріг застосування.

Росія готує «День нуль». Так це називає генерал Чанс Солцман, начальник Космічних сил США. День, коли ніхто в світі не зможе розраховувати на космос наступного ранку. Готуватися до нього треба вже зараз. Бо потім буде пізно.

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Текст опубліковано з дозволу автора