Обережний прогноз. Коли РФ вичерпає можливості вести бойові дії

За добу 1 листопада армія окупантів втратила 2 500 одиниць особового складу. Це максимальний показник за весь час повномасштабної війни. Попередній рекорд було встановлено 21 жовтня 2026 року: тоді агресор втратив 2 250 осіб. Коли ми говоримо про втрати живої сили противника, варто враховувати, що приблизно 60% від цієї кількості - вбиті. Рівень смертності серед поранених росіян перевищує показники будь-якого конфлікту в історії людства.

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Щомісяця командування противника кидає в топку війни таку кількість «гарматного м’яса», яка співмірна з населенням таких російських міст, як Салехард або Анадир. Зокрема, за жовтень агресор втратив убитими та важкопораненими 54 400 осіб. Це ще один рекорд за весь період повномасштабної війни. Середня тривалість життя одиниці особового складу противника на полі бою становить близько 20−30 хвилин. А буде ще менше.

За кількістю «примусово демобілізованих росіян» жовтень став рекордним місяцем не лише для Сил оборони України, а й для Сил безпілотних систем. Від наших екіпажів не змогли втекти 16 796 окупантів — майже на 25% більше, ніж попереднього місяця. Не виключено, що найближчим часом пікові добові показники утилізації противника стануть чотиризначними. Листя опадає, полювати стає зручніше, тож промисловий забій загарбників набирає обертів.

Середня тривалість життя противника на полі бою близько 20−30 хвилин

Важливе доповнення до цієї статистики: на тлі астрономічних втрат «гарматного м’яса» ворог втрачає і території. За даними Генерального штабу України, у жовтні Сили оборони звільнили 96,2 квадратного кілометра української землі - на 10,4 квадратного кілометра більше, ніж окупантам вдалося захопити за цей час. У серпні та вересні українські сили також звільнили більше землі, ніж змогли захопити росіяни. За узагальненими оцінками Інституту вивчення війни (ISW), у період із березня до вересня 2026 року окупаційні війська втратили понад 290 квадратних кілометрів території.

У середньому протягом 2026 року противник щомісяця втрачав на 6 000 одиниць особового складу більше, ніж міг завербувати. Рік ще не закінчився, тому остаточні висновки робити зарано. Але вже зараз зрозуміло: ціна війни для ворога постійно зростає і з часом стане неприйнятною. Це стосується як втрат на полі бою, так і виснаження в економічному та соціальному вимірах. Коли ж він остаточно зламається?

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Станом на початок осені цього року ГУР МО України давало обережний прогноз: Росія вичерпає можливості вести бойові дії у 2028 році. Але за однієї умови: якщо втрати ворога зберігатимуться на поточному рівні. Тут варто нагадати, що за серпень підтверджені втрати живої сили противника становили 42 020 осіб, у вересні - 46 230. Сьогодні ж місячний показник перевалив за 50 000. З огляду на те, як розпочався листопад, можна очікувати чергових рекордів. А це означає, що з часом прогноз виснаження Росії можна буде суттєво скоригувати — не на користь Росії.

Ми не просто прогнозуємо виснаження противника, ми плануємо цей процес, розуміючи: невичерпних ресурсів не буває, навіть коли йдеться про кількість дурнів на болотах. З кожним днем агресор здає позиції. Це відбувається повільніше, ніж нам хотілося б, але відбувається. Україна перемагає Росію на полі бою. Світ захоплюється нами, а ми продовжуємо боротьбу. Слава Україні!

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Текст опубліковано з дозволу автора