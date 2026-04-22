Гібридний статус. Чи є перспективи вступу України до Євросоюзу

Наступні кілька місяців будуть визначальними для того, якою буде реальна траєкторія вступу України до ЄС

Публікація у Financial Times лише підтверджує те, що давно обговорюється неформально:

— підходи Києва і ключових столиць ЄС наразі не збігаються.

— Україна наполягає на швидкому та повному членстві.

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Натомість у Берліні та Парижі дедалі активніше просувається логіка перехідних або «спеціальних» статусів.

Проблема в тому, що більшість із цих ідей лежить поза межами чинних Договорів ЄС і вимагатиме змін до Договору про Європейський Союз та ДФЄС. А це роки політичних переговорів, ратифікацій і невизначеності.

Чи варто витрачати цей час, щоб отримати гібридний статус, без повноцінного впливу на рішення?

Чи варто витрачати цей час

На мою думку єдиним нормальним варіантом динамічного поступу до членства, було б підписання у 2027 році Угоди про членство України в ЄС і початок ратифікації через кілька років вже після того, як в Україні на достатньому рівні імплементують право ЄС і зафіксуються всі домовленості про інтеграцію у внутрішній ринок та умови доступу до фінансування у відповідних протоколах.

Це б не суперечило Договорам ЄС і відкрило б для нас статус «держави що вступає"/acceding state та активного спостерігача в інституціях ЄС. Крім того, це був би важливий геополітичний сигнал.

Натомість гібриди, що пропонуються, витиснуть купу інституційних зусиль і ми все одно зустрінемось зі «стіною» 49 статті Договору ЄС.

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Якщо щось і змінювати, то треба міняти методологію розширення ЄС для всіх країн-кандидатів і забезпечувати більше можливостей по ходу переговорів.

Ми з кількома європейськими експертами будемо працювати над пропозиціями, які б створювати більше таких можливостей. Від часткового доступу до інституцій (через зміни в їхніх регламентах) так і ширшого доступу до Внутрішнього ринку через суттєве розширення УА на прикладі договорів з Андорою і Сан-Маріно.

Але все це має створюватися, як інструменти заохочення всіх кандидатів до динамічних реформ і закриття переговорних розділів, а не будувати спеціальні статуси.

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Крім того, має бути домовленість щодо принципів одностайності голосування в Раді ЄС по кожному технічному кроку — це справді більше гальмує процес, не менше, ніж наша інерція по окремих реформах.

Думаю, ми обов’язково із цим впораємося, бо в нас іншого виходу і нема.

Оригінал

Текст опубліковано з дозволу автора