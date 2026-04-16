США відходять від прямої підтримки України: що це означає і як нам діяти
Останні заяви Дональда Трампа про те, що США більше не будуть купувати і напряму передавати зброю Україні, а пропонують Європі самостійно це робити, не з’явилися на порожньому місці
Це не емоція чи імпровізація. Це продовження лінії, яку він послідовно просуває тривалий час.
Фабула проста. США поступово намагаються вийти з ролі головного донора безпеки України і перекласти відповідальність на Європу. При цьому вони не відмовляються повністю від участі — але змінюють формат: замість «ми даємо» — «ми продаємо, а ви вирішуєте».
Ця модель вже частково працює. Частина поставок гальмувалася, паралельно просувалась схема, коли європейські країни купують американську зброю і передають її Україні. Механізм фактично запущений, навіть якщо офіційно це ще не оформлено як остаточне рішення.
Далі — розвиток ситуації.
Європа почала сприймати цей сигнал серйозно. І це видно по діях.
США змінюють правила гри — жорстко і без зайвих сантиментів
Німеччина, Франція, Польща, Велика Британія вже обговорюють сценарії, в яких США не є основним гарантом безпеки. Фактично мова йде про формування європейської оборонної автономії.
І тут важливий момент. Це не означає, що США «вийшли з гри». Це означає, що вони змінюють правила гри. І роблять це у свій спосіб — жорстко, прагматично і без зайвих сантиментів.
Для України це означає три речі.
По-перше, зникає ілюзія «постійної опори». США залишаються союзником, але перестають бути безумовною опорою. Це різні речі.
По-друге, центр ваги переноситься в Європу. І саме там буде вирішуватись питання ресурсів, зброї і довгострокової підтримки.
По-третє, час працює проти тих, хто залежить. І на користь тих, хто швидко адаптується.
А тепер головне — що нам робити.
1. Перестати мислити категоріями «нам дадуть». Потрібно мислити категоріями «ми інтегруємось». Україна має стати частиною європейської системи безпеки не політично, а технологічно і виробничо.
2. Ставка на спільне виробництво. Боєприпаси, дрони, елементи ППО — це має вироблятись тут, разом з європейцями. Не як допомога, а як спільний продукт.
3. Асиметрія. Менше залежності від дорогих систем, більше масових і дешевих рішень. Війна вже це показала — і це треба довести до системи.
4. Робота з Європою як з єдиним полем. Не окремі домовленості, а системна інтеграція: логістика, ремонт, виробництво, навчання.
5. Не списувати США. Бо Штати — це не тільки Трамп. Це Конгрес, оборонка, союзники всередині системи. І з ними потрібно працювати окремо і постійно.
І останнє: це не про «зраду» і не про «кінець підтримки». Це про те, що правила змінилися.
І в цих нових правилах виграє не той, хто більше просить, а той, хто швидше перебудовується.
Текст опублікований з дозволу автора