США відходять від прямої підтримки України: що це означає і як нам діяти

Останні заяви Дональда Трампа про те, що США більше не будуть купувати і напряму передавати зброю Україні, а пропонують Європі самостійно це робити, не з’явилися на порожньому місці

Це не емоція чи імпровізація. Це продовження лінії, яку він послідовно просуває тривалий час.

Фабула проста. США поступово намагаються вийти з ролі головного донора безпеки України і перекласти відповідальність на Європу. При цьому вони не відмовляються повністю від участі — але змінюють формат: замість «ми даємо» — «ми продаємо, а ви вирішуєте».

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Ця модель вже частково працює. Частина поставок гальмувалася, паралельно просувалась схема, коли європейські країни купують американську зброю і передають її Україні. Механізм фактично запущений, навіть якщо офіційно це ще не оформлено як остаточне рішення.

Далі — розвиток ситуації.

Європа почала сприймати цей сигнал серйозно. І це видно по діях.

США змінюють правила гри — жорстко і без зайвих сантиментів

Німеччина, Франція, Польща, Велика Британія вже обговорюють сценарії, в яких США не є основним гарантом безпеки. Фактично мова йде про формування європейської оборонної автономії.

І тут важливий момент. Це не означає, що США «вийшли з гри». Це означає, що вони змінюють правила гри. І роблять це у свій спосіб — жорстко, прагматично і без зайвих сантиментів.

Для України це означає три речі.

По-перше, зникає ілюзія «постійної опори». США залишаються союзником, але перестають бути безумовною опорою. Це різні речі.

По-друге, центр ваги переноситься в Європу. І саме там буде вирішуватись питання ресурсів, зброї і довгострокової підтримки.

По-третє, час працює проти тих, хто залежить. І на користь тих, хто швидко адаптується.

А тепер головне — що нам робити.

1. Перестати мислити категоріями «нам дадуть». Потрібно мислити категоріями «ми інтегруємось». Україна має стати частиною європейської системи безпеки не політично, а технологічно і виробничо.

2. Ставка на спільне виробництво. Боєприпаси, дрони, елементи ППО — це має вироблятись тут, разом з європейцями. Не як допомога, а як спільний продукт.

3. Асиметрія. Менше залежності від дорогих систем, більше масових і дешевих рішень. Війна вже це показала — і це треба довести до системи.

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4. Робота з Європою як з єдиним полем. Не окремі домовленості, а системна інтеграція: логістика, ремонт, виробництво, навчання.

5. Не списувати США. Бо Штати — це не тільки Трамп. Це Конгрес, оборонка, союзники всередині системи. І з ними потрібно працювати окремо і постійно.

І останнє: це не про «зраду» і не про «кінець підтримки». Це про те, що правила змінилися.

І в цих нових правилах виграє не той, хто більше просить, а той, хто швидше перебудовується.

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Текст опублікований з дозволу автора