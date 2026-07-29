Комплекс Наполеона. Від чого залежить успіх операцій ЗСУ

Треба відмовлятися від оцього комплексу Наполеона, який про те, що одна людина настільки геніальна, щоб своїми діями вершити долі людства

Як же ж сумно читати оці спрощення на тему «Роль окремого офіцера стратегічного рівня в ході бойових дій», де, залежно від афіліацій і симпатій/антипатій, є крайнощі в обидва боки.

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Уже повторювався, що пертурбації стратегічного рівня управління в нас викличуть новий виток викривлених інтерпретацій минулих подій, де головною жертвою буде об'єктивність і якість аналізу.

Історична ретроспектива війни — річ дуже вимоглива, і її не можна заганяти в гасла і надмірні спрощення. Ключове — це аналіз унікального контексту кожної операції: співвідношення потенціалу і здатності його застосовувати пропорційно політичним цілям, прорахунки планування і виконання, еволюція тактики і оперативного мистецтва пропорційно завданням, проблематика забезпечення і підготовки, проблематика лідерства і управління всіх рівнів, матеріальні і нематеріальні моменти, роль шансу і випадковості.

Саме це має бути основою чесного аналізу

Саме це має бути основою чесного аналізу. Бо, як ні, то розповіді про геніальність і ті чи інші досягнення розсипаються рівно об одне запитання — чому в Сил оборони України виходило як в оборону, так і в наступ у 2022 році, а у 2023 році в наступальні дії (і в напрямку Мелітополя, і в напрямку Бахмуту протягом літа) уже якось не дуже виходило?

Загалом же треба відмовлятися від оцього комплексу Наполеона, який про те, що одна людина настільки геніальна, щоб своїми діями вершити долі людства, — і, зокрема, визначати результати операцій і кампаній. Війна вже давно настільки складна і вимоглива, що важить лише сума осмислених і свідомих дій всіх і кожного на своєму місці. Офіцер стратегічного рівня може спланувати найбільш геніальну оборонну чи наступальну операцію, але реальний її результат залежить від підготовки і забезпечення, а також того, як кожен солдат і офіцер на своєму рівні виконає поставлене завдання. Іншими словами, важить синхронність і масштаб, які дають сотні тисяч і мільйони армійців, котрі працюють в унісон.

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Тому треба реалістичність розуміння того, як досягається результат у сучасній війні. І треба інвестиції у здатність кожного на своєму рівні виконати поставлене завдання. Бо, як ні, то і далі будуть відірвані від життя спрощені пояснення минулого і нерозуміння, як покращити наші шанси на успіх у майбутньому.

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Текст опубліковано з дозволу автора

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