Трамп кинув Путіну довгоочікуваний рятівний круг. Що далі

Україна розраховує фінансувати свою оборону незалежно від того, яке безумство транслюватиме Білий дім і яке абсолютне зло виходитиме з Кремля

Війна в Ірані змістила фокус уваги з конфлікту в Україні. Це, ймовірно, відображає той факт, що глобальні ринки зараз більш уразливі до подій у Перській затоці, тоді як до української війни у світової економіки за цей час виробився певний імунітет.

Реклама

Мирні зусилля США щодо України також відійшли на другий план: такі фігури, як Віткофф, Кушнер та інші тепер «перекинуті» на іранський напрямок. На Україну просто не вистачає ні політичного ресурсу, ні часу, та й за рік із гаком спроб чогось досягти прогресу там майже не спостерігається.

На тлі подій у Перській затоці обидві сторони, — і Росія, і Україна, — мабуть, отримали додатковий стимул,