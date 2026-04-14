А що, як раптом?

Уявіть, що протягом останніх семи тижнів ви випали з життя, були позбавлені доступу до новин, не заправляли машину пальним і гадки не маєте, що США та Ізраїль напали на Іран

Війна затягнулася, Ормузька протока перекрита, а президент США та його камарилья не мають не те що плану, але навіть гадки про те, як викрутитися із ситуації, яку самі створили. І ось, після новинної дієти, отримавши доступ до інтернету, ви заглядаєте в розділ фінансових новин і бачите, що основні біржові індекси розвинутих ринків за весь цей час практично не змінилися, золото та срібло трохи подешевшали, спреди облігацій мінімальні, українські ОВДП обслуговуються, курс стабільний, популістсько-соціальна допомога виплачується — словом, все свідчить про те, що у світі загалом та Україні зокрема все стабільно, спокійно і апетит до ризику у інвесторів все міцнішає.

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Але, нарешті прочитавши новини про війну на Близькому сході, вам стає зрозуміло, що за той час, поки ви насолоджувалися безновинним раєм, у світі додалося чимало нових проблем. І тоді виникає питання — а звідки у інвесторів оптимізм?