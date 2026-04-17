Війна в Ірані та імпічмент Трампа. Тут змушена вас розчарувати

Війна США в Ірані важлива не лише з огляду на глобальні енергетичні ризики чи реакцію фондових ринків, або ймовірні ризики ядерної ескалації в регіоні, яким намагався запобігти Трамп, за його словами.

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У ширшому сенсі вона продемонструвала слабкі сторони найпотужнішої армії світу: попри мільярдні інвестиції в озброєння, вона виявилася неготовою та не гнучкою до іншого формату війни — і не змогла досягти поставлених цілей.

І це вже не тільки про США. Це проблема для всієї системи глобальної безпеки. І стосується України і Європи більше, ніж ми думаємо. Такий фінал остаточно відкриває вікно можливостей для Китаю та заохочує Росію до подальшого розширення агресії.

Такий фінал остаточно відкриває вікно можливостей для Китаю

І перемовини та тиск на Україну в цьому контексті набуває ще одного забарвлення: під цим, крім прагматичних мотивацій Трампа, ховається страх не перемогти і відчайдушне бажання зберегти статус «наймогутнішої»…

Але зараз — про США. Бачу коментарі, що Трамп зробив заяву «щодо досягнення цілей війни в Ірані», успішності самої військової операції, сильної як ніколи економіки США, бо боїться програти проміжні вибори, а внутрішній негативний ефект від війни вже занадто відчутний. Спробую обережно не погодитися, бо проміжні вибори важливі, але не критичні для Трампа.

Якщо хтось робить ставку на проміжні вибори в США, то змушена розчарувати: навіть у разі переходу контролю над обома палатами Конгресу до демократів, їхня здатність реалізовувати повноцінний законодавчий порядок денний залишатиметься обмеженою.

У Сенаті республіканці збережуть інструмент філібастера, що блокуватиме значну частину ініціатив, тоді як президентське вето дозволятиме Дональду Трампу зупиняти будь-які небажані для нього рішення.

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Процедури імпічменту в такій конфігурації також матимуть радше політичний, ніж практичний ефект: навіть за регулярних ініціацій у Палаті представників, відсутність необхідної підтримки в Сенаті унеможливлює винесення обвинувального вироку.

У результаті формується асиметрична модель влади, в якій виконавча гілка зберігає стратегічну перевагу. Це створює умови для подальшого розширення меж президентських повноважень і де-факто одноосібного управління.

Інституційні конфлікти в такій ситуації зміщуються у площину судової системи, де баланс також може бути не на користь демократів.

Тому припинення війни — це скоріше комплексний вплив декількох факторів — військової оцінки, тиску великих гравців в країні, та за її межами, яким не подобається втрачати мільярди без чітких перспектив.

Оригінал

Текст опубліковано з дозволу авторки