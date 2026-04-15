Росія видихається. Яка нова перевага з’явилася в України

Російська система комерційної мобілізації неспроможна залучити найманців у достатній кількості. Навіть великі гроші за контракт уже не рятують ситуацію

Цього року президент Росії Володимир Путін оголосив про 32-годинне великоднє затишшя у війні проти України, в точності повторивши сценарій весни 2025-го.

Проте сподівання Володимира Зеленського на те, що цей крок стане прологом до довгострокового перемир’я, не виправдалися. Москва також дала зрозуміти, що не готова повернутися за стіл переговорів, незважаючи на обережні заклики, що лунали в деяких мейнстримних медіа. Насправді Путін переслідував лише одну мету