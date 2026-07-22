Почалася війна міст

Нарешті хід війни, градієнт подій почав схилятися в нашу сторону. І в цей час раптом почалися такі зміни. Крім того, я не певний, що основна причина — це саме неспівпадіння поглядів на деякі процеси між двома керівними фігурами. Там є ще інші течії. І оці течії треба було б якраз придушити, а протиріччя між ключовими фігурами узгодити — оце правильне адміністративне рішення. А не звільняти когось одного або обох.

Реклама

Звільняти обох — це не найкраще управлінське рішення, на мій погляд. Тому що новим командувачам доведеться якийсь час повністю входити в курс справ. Особливо міністру. Обидва приходять зі своїми командами. Тобто доведеться цілу низку посад теж змінювати, керівників на цілій низці посад. Не приходить командувач сам по собі. Він приходить зі своєю командою. Тому зараз, коли йде у росіян літній наступ, коли в них сезонне загострення, робити такі різкі кроки — це взагалі дуже погане управлінське рішення.

Після того, як було оголошено, що міністр оборони Михайло Федоров звільнений зі своєї посади, також у відставку подав заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров. Наскільки це серйозна втрата для Повітряних сил — поки що важко сказати. Якщо брати кількість збитих російських засобів ураження типу шахед — він відповідав за знищення російських ударних безпілотників. Поки що не вдалося реалізувати ті плани, які були оголошені до того. Не вдається до критичної точки довести кількість знищених шахедів.