«Нехай воюють дрони, а не люди». Чому це не працює в реальній війні

І справа не лише в тому, що дрон не працює без екіпажу, а екіпаж дрона — це декілька осіб, які виїжджають на позицію, доставляють туди дрон, запускають і керують ним, перезаряджають, і самі перебувають у зоні ураження. Але ще і в тому, що без людини на землі, яка тримає лінію бойового зіткнення, втримати оборону не можливо. Там, де стоїть нога українського солдата, це територія контрольована Україною. Там де солдата немає, ви не втримаєте цю ділянку виключно дронами.

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Дрони не всемогутні, є погодні і технологічні умови, за яких використання дронів може бути обмеженим, або взагалі неможливим. Злива, туман, мряка, хуртовина, обледеніння вологої поверхні, і дрони не літають. Як ви вважаєте, що робить ворог в цей час? Вірно, просувається на наші позиції малими штурмовими групами. І тут вже жива людина з автоматом вступає в бій, і зупиняє просування ворогів. Не буде цього умовного піхотинця, ворог дійде до укриття операторів дронів, і закине їм декілька гранат, а потім або добʼє поранених, або візьме в полон тих, які вижили.

Сучасна технологічна війна ще більше потребує участі солдата

Сучасна технологічна війна не виключає участь солдата, вона ще більше потребує участі солдата. Фактично, в умовах такого формату війни, танки та інша броня — надто вразливі. Артилерія (вся) теж вразлива, бо дрони шукають приховані гармати і атакують їх. Залишається піхота, яка тримає землю, та дрони, що контролюють і атакують з повітря. Працюють ще НРК (наземні роботизовані комплекси), але на них теж полюють повітряні дрони, в найкращому випадку тривалість їхнього життя становить пару тижнів.

Коли дрони не літають, то єдиний оборонець, що зупиняє наступ ворога, це солдат. Тому уява про те, що будуть воювати виключно дрони, є хибною. Без людини війна не виграється, доведено Дональдом Трампом, що розбомбив половину Ірану, але так нічого і не досяг (смерть аятолли Хаменеї не рахується, бо перси краще грають у шахи без ферзя, аніж з ферзем), бо жоден американський солдат не ступив ногою на іранську землю. Без сухопутної операції війна не виграється. В Кремлі це добре розуміють, тому і готують мобілізацію на осінь, хоча вона в них і так триває, але поки що не в промислових масштабах.

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Тому ані новий Главком, ані новий міністр оборони, не відмінять мобілізацію. Можливо, зміниться формат мобілізації, її можуть зробити цифровою, але той, хто не хоче отримувати паперову повістку, не захоче отримувати і електронну. Можливо будуть знімати бронь з якихось категорій, можливо свідомим ухилянтам будуть обмежувати доступ до державних послуг і банківських рахунків. Я цього не знаю, це компетенція тих, хто ухвалює державні рішення. Ось у наших європейських партнерів вже лунають заклики припиняти програми допомоги українцям призовного віку в Європі.

Проблему мобілізації все-одно доведеться вирішувати, бо дрони самі не воюють. Не чекайте нового месію, його не буде. Ми маємо самі захистити свою Україну.

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Текст опубліковано з дозволу автора