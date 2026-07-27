На голову не налазить. Про приліт по виставці зброї на Київщині

На голову не налазить — збирають представників української оборонної індустрії практично серед поля, і отримують очікуваний приліт

Ішов 5-й рік війни. Тільки прийшли до пам’яті і припинили шикувати військових на полігонах. Наче, здавалося, зробили висновки і після Чернігова, у 2023 році.

І от, сьогодні маємо:

Реклама

— РФ завдала дуже серйозного удару по одному з полігонів, де проходила виставка озброєння: маємо загиблих та руйнування, — повідомив Валерій Боровик, засновник компанії — виробника оборонної продукції First Contact.

У той час, коли почалась одна з найжорстокіших фаз війни і на Київ та область летить за день місячна норма балістики, проводять виставку озброєнь!

Я не знала, що у нас є приватні полігони

Зрозуміло, що вона не вчора готувалась, а трохи раніше. Цікаво, хто із звільнених чи призначених ту виставку благословив? Не могла ж вона відбутися без відмашки зверху, правда?

Спростували, що інформація була у відкритому доступі. Але тут же з’явилась інформація, що була онлайн реєстрація. Ну і картинка-анонс під цим постом — її для чого створювали, якщо не для поширення?

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської обласної військової адміністрації Руслан Олійник повідомив, що «удару було завдано по території приватного полігону, де відбувалися заходи».

Я не знала, що у нас є приватні полігони. Може, це і ок, але якось дивно звучить.

Зеленський повідомив, що «станом на зараз відомо про десятки постраждалих».

Найбільше постраждав Бучанський район — знищені будинки і фото вже є у всіх пабліках, в тому числі і офіційних.

На голову не налазить — збирають представників української оборонної індустрії практично серед поля, і отримують очікуваний приліт.

Хто має понести відповідальність? Кожний злочин має конкретне імʼя-прізвище-посаду.

Ілюстрації: анонс виставки та пост нинішнього радника Зеленського. Сам не поїхав через ризики.

Реклама:

Оригінал

Текст опубліковано з дозволу авторки