Орбан 2.0. До кого вже прицінилися у Москві

Віктор Орбан програв вибори з тріском. У його опонентів тепер конституційна більшість у парламенті — це означає, що вони легко зможуть упродовж перших місяців демонтувати суттєву частину того, що Орбан за 16 років вибудував в Угорщині. Вирішувати всі ці питання, як свого часу в Україні після Януковича, доведеться досить довго.

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Але конституційна більшість у парламенті дає можливість перезаснування цілих інституцій. Тож ця проблема до снаги Петеру Мадяру, і в умовах, що склалися, він напевно впорається, якщо захоче, з угорською корупцією і мафіозною державою, як це називали, яку побудував Віктор Орбан. У нього для цього є всі можливі інструменти. Він зможе змінити суддів, перезаснувати судову систему, змінити статус Конституційного суду знову на незалежний.

Це буде схоже на те, що відбувалося в Україні

Це буде схоже на те, що відбувалося в Україні. Може бути схоже на те, що робив свого часу Михайло Саакашвілі в Грузії, коли вичищав російський уплив звідусіль. А Віктора Орбана Кремль, найімовірніше, здасть,