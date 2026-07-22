Не буду політкоректним, а скажу так, як є

Ось як буває у деяких людей: Сирського таки зняли, а гі…на на шару поїли.

Призначення Сирського було непопулярним, його командування Збройними силами було непопулярним, а його звільнення було скандальним і ганебним, включно з репресіями проти військовослужбовців за вказівками зверху.

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Тому я радий, що Сирський йде — і тужити за ним не буду. Занадто багато людських життів покладено за його стиль командування.

Драпатий теж не пухнастий зайчик. Це суворий командир, який знає, як добиватися результатів від особового складу. Але є одна суттєва відмінність. Драпатий починає питати в першу чергу із себе. І, на відміну від попередника, він не тримається за посади.

Я вірю, ці зміни підуть армії дуже на користь

Може, не всі пам’ятають, але він пішов у відставку з Сухопутки після того, як його підлеглий влаштував шикування, на яке прилетіла ракета. Тоді він не став перекладати відповідальність на підлеглих, які накосячили, а взяв вину на себе.

Це дуже по-офіцерськи і це особисто мені прямо дуже сильно імпонує.

Я вірю, ці зміни підуть армії дуже на користь. Сьогодні «свиноморді» будуть нити в своїх телеграм-каналах, що у нас молодий і талановитий головком, а їм таке не світить.

А я нагадаю, що ці зміни відбулися виключно завдяки українському народу, який вийшов на протести і змусив Зеленського змінити своє рішення і змінити Сирського, який зжер Федорова.

Пишаюся, що я українець! Честь картонковому Майдану і світлим людям, які наблизили нашу перемогу.

Оригінал

Текст опублікований з дозволу автора