Марія Золкіна

Марія Золкіна

Голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»

Відставка Федорова і політичні наслідки. В чому біда

20 липня, 12:21
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Це рішення сприймається як політично вмотивоване

Відставка Михайла Федорова з посади Міністра оборони України матиме для президента ті політичні наслідки, на які він, можливо, і не очікував.

Незалежно від того, що насправді стало причиною цього рішення, воно сприймається як політично вмотивоване. І всередині країни, і назовні. Так, що ефективність роботи одного з найважливіших під час війни міністерств була фактично принесена в жертву політичним амбіціям.

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Пояснення, що зберегти Федорова на посаді було неможливо через конфлікт із Головнокомандувачем, на мою думку, лише погіршує сприйняття цього рішення. Під час війни не звільняють ефективного державного управлінця з таких причин. Таке собі пояснення в умовах, коли це президент вирішує, чи не засидівся вже уряд в кабінетах.

Біда в тому, що саме завдяки асиметричним і високотехнологічним ініціативам, які активно підтримувалися командою Федорова, українські Сили оборони могли повністю перейти до нових способів ведення війни та зберігати ефективність, а не покладатися виключно на традиційні. Йдеться не про особисту заслугу Федорова в кожному окремому проєкті, але його команда працювала над тим, щоб такі підходи стали новою нормою в державному управлінні та оборонному секторі.

Оригінал

Текст опубліковано з дозволу авторки

Теги:   відставка Михайла Федорова Міністерство оборони України Війна Росії проти України Марія Золкіна сили оборони

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