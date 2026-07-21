«Поверніть Мішу!» Чому Захід злякався відставки Федорова

Головною темою минулого тижня в Україні стали політичні наслідки рішення Володимира Зеленського, ухваленого 15 липня, — відправити у відставку міністра оборони Михайла Федорова всього через шість місяців після його призначення.

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До цього Федоров очолював Міністерство цифрової трансформації. Посаду міністра оборони він обійняв у січні й за короткий час здобув репутацію одного з найпослідовніших реформаторів в історії цього відомства. Вважається, що саме він переконав Ілона Маска обмежити доступ російських військових до системи Starlink. Крім того, йому приписують запровадження конкурентних тендерів у систему оборонних закупівель, що мала сумну славу через корупцію.

Відставці передували місяці конфлікту з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Українські ЗМІ описували це