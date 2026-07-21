ТЦК, Сирський і делікатна причина. Чому звільнено Федорова

Дехто вважає, що це катастрофа. Але життя трохи складніше

Вважаю, що для піврічного терміну перебування на посаді Михайло Федоров був достатньо успішним міністром. Абсолютно не ідеальним. І була маса прорахунків — про деякі з них можу говорити, про деякі не варто говорити публічно.

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У нас спрощене сприйняття ситуації особливо зараз, коли загострені емоції. Все зводиться до схеми хороший-поганий, реформатор-консерватор, корупціонер — борець з корупцією. Життя трохи складніше.

Ще раз скажу: Михайло Федоров був непоганим міністром. На його рахунку є, об'єктивно, достатньо вдалі здобутки. Є проколи, є проблеми, є питання. Цих питань набагато більше, ніж хотілося б.