Сергій Рахманін

Сергій Рахманін

Народний депутат (Голос), член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки

ТЦК, Сирський і делікатна причина. Чому звільнено Федорова

21 липня, 16:34
NV Преміум
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 Дехто вважає, що це катастрофа. Але життя трохи складніше

Вважаю, що для піврічного терміну перебування на посаді Михайло Федоров був достатньо успішним міністром. Абсолютно не ідеальним. І була маса прорахунків — про деякі з них можу говорити, про деякі не варто говорити публічно.

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У нас спрощене сприйняття ситуації особливо зараз, коли загострені емоції. Все зводиться до схеми хороший-поганий, реформатор-консерватор, корупціонер — борець з корупцією. Життя трохи складніше.

Ще раз скажу: Михайло Федоров був непоганим міністром. На його рахунку є, об'єктивно, достатньо вдалі здобутки. Є проколи, є проблеми, є питання. Цих питань набагато більше, ніж хотілося б.

Теги:   відставка Михайла Федорова Олександр Сирський Володимир Зеленський Євген Хмара Сергій Рахманін

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