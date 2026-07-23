Це небезпечніше за звільнення Федорова. Чи втрачає Україна крихку перевагу?

Нещодавня відставка Михайла Федорова — одного з найбільш технологічно «просунутих» керівників українського оборонного сектору — знову нагадала, що саме інновації стали найважливішим ресурсом України в цій війні. Його звільнення викликало хвилю розчарування та протестів по всій країні: багато українців побоюються, що відхід Федорова може послабити державу саме в той момент, коли стратегічна ініціатива, здавалося, почала переходити до Києва.

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Причина занепокоєння очевидна: 35-річного Федорова вважають одним із архітекторів українського технологічного прориву у сфері безпілотних систем. Його звільнення відбулося після конфлікту з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, якого часто сприймають як представника більш консервативної військової школи, сформованої ще радянською системою. Тепер багато хто побоюється, що Україна ризикує втратити ту інноваційну перевагу, яка допомагала їй компенсувати перевагу Росії в ресурсах і живій силі.