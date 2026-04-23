Навіщо кричати? Це зробили ви, «звичайні російські люди»

Усе просто. Все дуже просто. Тому ускладнення настільки безглузде

У Росії — унікальна природа. Фантастична. Від субтропіків до Арктики. Невимовна краса. Моря, ліси, річки, гори. Рай на будь-який смак.

Одна проблема — ця благословенна земля населена «звичайними людьми».

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1. Звичайні російські люди підірвали дамбу Каховського водосховища, знищили систему зрошення, зруйнували цілий регіон.

Звичайні російські люди навмисно атакували дамбу Київського водосховища [і ГЕС]. Наголошую — навмисно. Вони хотіли спричинити певні наслідки: затопити місто з 3 млн населення (1,5 млн на низькому лівому березі).

Цей потоп, знищивши попутно Бортницьку станцію аерації, убив би Дніпро і середовище проживання для 10−12 млн людей щонайменше. Не рахуючи потенційних жертв і всіх інших наслідків.

Звичайні російські люди нещодавно навмисно кидали КАБи на дамбу Печенізького водосховища, щоб затопити половину Харківської області, створити проблеми 1 млн мешканців у самому Харкові та завдати неабиякої шкоди кільком містам і десяткам сіл.

Навмисно. Вони хотіли цього, просто не вийшло. Вони повторять, не сумнівайтеся.

Підривом дамби Каховської ГЕС, зруйнувавши Каховське водосховище, звичайні російські люди знищили природу і землю, яка могла б прогодувати мільйонів 10 осіб. Знищили на кілька поколінь або назавжди майже 20 000 км кв. (це площа Словенії або половина Голландії), спаскудили ще стільки ж.

Вони хотіли цього, просто не вийшло. Вони повторять, не сумнівайтеся

Ці ж звичайні люди застосовували хімічну зброю, рознесли на щебінь і отруїли «визволену» частину Донбасу, зруйнували екосистему, знищивши водний баланс і де-факто залишивши цей регіон приреченим.

Що вони зробили з тваринним світом — не піддається опису.

Хтось може засумніватися, а чи звичайні це російські люди? Може, незвичайні? Ні, звичайнісінькі звичайні.

2. Коли побічні ефекти війни торкнулися їхнього будинку, вони раптово жалібно заволали, що вони звичайні люди! Пішаки!

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То чого волати? Ми це й так знаємо. Звичайні.

Дехто стверджує, що такий вплив на Росію, як у Туапсе, мобілізує звичайних людей. І це правда. Вся справа в тому, мобілізує ЗА війну чи ПРОТИ війни?

Якщо ЗА війну — значить, звичайні російські люди повністю заслужили все, що їм уже прилетіло і ще прилетить у вигляді наслідків.

Якщо ПРОТИ війни — ось тут треба з’ясувати.

3. Звичайні російські люди і дійсно хороші росіяни стверджують, що противників війни — більше. А прихильників — менше. І це ж чудово!

Це означає, що ті, кого більше, можуть створити зону відчуження навколо тих, кого менше. Так працюють соціальні механізми.

Звичайній російській людині, яка проти війни, необов’язково битися головою об стіну Кремля, намагаючись налякати Путіна.

Достатньо, щоб сусід звичайної антивоєнної людини боявся почепити на свою машину знак Z. Через втому змінювати скло і перевзувати порізану гуму.

Щоб відморожені тітки в школах, які отруюють дітей ненавистю, могли спілкуватися тільки із подібними до них. А таких об'єктивно менше.

Є безліч способів зупинити машину війни, коли в цьому бере участь багато звичайних людей. Механізми залякування і примусу перестають працювати. І тоді достатньо однієї добротної кризи, щоб цитадель зла зруйнувалася.

Але це якщо більшість звичайних російських людей дійсно проти війни. Якщо ж вони ЗА або їм і так нормально — ну, тоді нема чого скаржитися на свою звичайність.

Коли в російських соцмережах усе буде забито новинами про побиті машини із Z, коли «герої СВО» уникатимуть публічності й ховатимуться в норах — ось тоді буде привід про щось по-справжньому говорити зі звичайними людьми в масі.

Поки що — тільки індивідуально з тими, хто справою довів неприйняття війни.

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І ми віримо Росспоживнагляду Краснодарського краю, який стверджує, що в Туапсе немає жодних приводів для занепокоєння. Це ж заявили якісь звичайні російські люди, а не небожителі або московські інтервенти. Та навіть прокурори дерева посадили.

Тож визначтеся.

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Текст публікується з дозволу автора