Сьогодні остаточно переконалася, що це неочевидно, тому напишу ще тут

Поразка диктатури Орбана важлива й натхненна для цілого світу не тільки тим, що тепер кожен мешканець «країн темного поясу», дивлячись на Угорщину, міркує в дусі Енн Еплбаум: раз таке могло вдатися їм, мирним шляхом, усього лиш через демократичні вибори, — значить, може й нам!

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При всій моїй повазі до розумниці Еплбаум, я ще не зустрічала хай як завгодно розумного американця, який розумів би, що таке культурна традиція і який вона вплив має, в тому числі, на біжучу політичну культуру: в тому місці, де в європейця історична пам’ять, в американця — свище вітер знелюднених прерій. І тому вони, між іншим, щиро вірили, і «харошимрускім» свою віру передали, що, раз українці зробили в себе Майдан, то скоро і в Москві такий буде, а шотаке? а чого ні?..

Ні, не в цьому переломовий і справді історичний характер угорських виборів. Не в тому річ, не в тому річ, як співав Микола Мозговий.

Європейська країна перемогла диктатуру під гаслом « Геть від Москви!»

А от чим вони справді унікальні — що це перша за весь час після Другої світової, європейська країна, яка перемогла диктатуру під гаслом «Геть від Москви!» (Ruszkik haza!). Прямо, відверто, чесно, в мільйони голосів скандованим над нічним Будапештом, аж зорі в небі завмерли.

Не було цього в Європі в 1989 року. Не наважувались тоді таке озвучувати, навіть якщо так і відчували. Боялися, що Москва передумає, загніваються пан Горбі і відберуть назад подаровану свободу…

А не буває подарованої свободи. Ще Леся Українка попереджала:

Хто визволиться сам, той буде вільний.

Хто визволить когось — в неволю візьме.

Україна тут, зрозуміло, зіграла свою роль каталізатора: ми не дуже ще свідомі того, до якої міри швидко й ефективно наша війна «розчакловує» Європу від російського страху. Угорщина першою наважилась випростатись (дуже вже дістали!) — і, замість клястися в дружбі-жвачці-толерантності та запевняти, що «ми ж не проти Росії, ми тільки проти комунізму"(1989), «ми не проти Росії, ми тільки проти Путіна» (2022), згадати полеглих на вулицях Будапешта в бойні 1956 року — і витягнути їхнє тодішнє гасло, як лицарський меч: «Ruszkik haza!».

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На черзі — Чехословаччина (спершу Чехія, тоді Словаччина): час тепер і їм знайти в собі відвагу сказати вголос, що в 1968 році їх убивали не «комуністи», не «Брежнєв» — а таки «русове»…

Ось тільки так і можливе, нарешті, — визволення Європи. (Хто читав Нашу Європу, розуміє контекст).

Оригінал

Текст опубліковано з дозволу авторки