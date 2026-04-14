Мадяр готовий співпрацювати з Кремлем. Що зміниться для України

Угорщина має намір вибудовувати з Росією прагматичні зв’язки, зосередившись на відновленні своєї репутації в Брюсселі

16-річна епоха правління Віктора Орбана в Угорщині підійшла до ефектного завершення — його партія Фідес 12 квітня зазнала розгромної поразки на виборах. Перемогу здобула опозиційна Тиса під керівництвом колишнього союзника Орбана Петера Мадяра, якому тепер належить сформувати новий уряд у Будапешті.

Реклама

Тріумфальна перемога Мадяра дає йому безпрецедентний мандат на проведення радикальних реформ усередині Угорщини. Очікується, що новий лідер також перегляне зовнішньополітичний курс країни. За Орбана Угорщина нерідко перебувала в жорсткому протистоянні з партнерами по НАТО і ЄС, а також була відома прагненням до тісних зв’язків із президентом США Дональдом Трампом, Китаєм і Кремлем.

Хоча на першому етапі новий угорський уряд імовірно зосередиться на внутрішніх справах, підсумки недільних виборів можуть мати серйозні геополітичні наслідки як для України, так і для Росії.

У Києві та Москві уважно стежили за перебігом виборчої кампанії в Угорщині і тепер, імовірно, очікують на суттєві зміни у своїх відносинах із Будапештом.