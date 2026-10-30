Небезпечний період. Чого нам чекати від поразки Трампа у Штатах

Поки що, найімовірніше, Трамп втратить Палату, а можливо, і Сенат. Далі можна прогнозувати його поведінку, виходячи з попередніх ситуацій

Ніч виборів: фальсифікації — вибірково. Ґрунт Трамп уже підготував: він закликає голосувати поштою і водночас каже, що там «багато шахрайства». Швидше за все, він оголосить фальсифікованими кілька дільниць, а не всі вибори, і вимагатиме від Мін'юсту розслідувань. Оскаржувати сотні окремих округів, як оскаржував президентські вибори 2020 року, не буде, бо це не принесе йому особливих результатів.

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Винні в поразці: республіканці, які від нього дистанціювалися. Наступного дня після проміжних виборів 2018 року Трамп на пресконференції глузував з однопартійців, які програли, зокрема сказав, що Мія Лав «не дала мені любові і програла». Цього разу кандидатів, які ховалися від нього через низькі рейтинги, буде більше, і він буде вказувати партії, що програють не через нього, а без нього.

Найнебезпечніший період — найближчі місяці, коли Трампу терміново знадобиться перемога

Кадрові звільнення. 7 листопада 2018 року, на наступний день після виборів, він змусив піти генпрокурора. Після поразки найпростіший спосіб показати, що він контролює ситуацію, — звільнити когось помітного. Найімовірніше, звільнять людей, яких уже публічно критикують, і тих, кого можна зробити відповідальними за провали в економіці. Уважно слідкуємо за цінами на дизель.

Робота без Конгресу: укази, надзвичайні повноваження, протистояння за бюджет. Після втрати Палати у 2018 році Трамп пішов на найдовший на той момент шатдаун, 35 днів, а потім оголосив надзвичайний стан, щоб без Конгресу знайти гроші на стіну з Мексикою. Нових законів від демократичної Палати він не отримає, тож переключиться на укази й надзвичайні повноваження.

Розслідування замість імпічменту. Reuters пише, що демократи вже готують розслідування фінансів довкола Трампа: контракти Міністерства внутрішньої безпеки, гроші на бальну залу в Білому домі, фонд 1789 Capital, де партнером є Дональд Трамп-молодший, іноземні суверенні фонди.

Але навіть якщо Палата проголосує за імпічмент, для усунення потрібні 67 голосів у Сенаті, і їх точно не буде. А от для Трампа ці розслідування корисні — вони об'єднують його виборців краще за будь-яку програму. Діп стейт знову проти блондина-переможця.

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Зовнішня політика як головне поле для перемог. У зовнішній політиці Конгрес обмежує президента найменше, і саме там можна швидко показати перемоги. Це точно означає ще більше тиску на Україну, активні контакти з Путіним і Сі.

Ключовий мотив для Трампа — не так вибори 2028 року, як необхідність не стати «кульгавою качкою» раніше часу, мати вплив, ресурси і заробляти на цьому.

Що це означає для України?

З плюсів: демократична Палата контролюватиме бюджет і зможе викликати на слухання Віткоффа та інших учасників переговорів; вона зможе ухвалювати резолюції й законопроєкти про допомогу та санкції; республіканці, які вже критикували Віткоффа, після поразки сміливіше голосуватимуть окремо.

Мінуси наступні: будь-який закон Трамп може ветувати, а для подолання вето потрібні дві третини в обох палатах; найнебезпечніший період — найближчі місяці, коли Трампу терміново знадобиться перемога, і найлегше буде тиснути на того, хто від нього залежить. Тобто на Київ.

Фактично поразка Трампа на виборах не послаблює тиск на Україну, а, найімовірніше, пришвидшує його. На жаль, це саме той випадок, коли успішна інформаційно-розвідувальна операція росіян перетворить навіть дружню до нас Америку на джерело зневіри.

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Текст опублікований з дозволу автора