Послаблений Нетаньягу і кульгавий Трамп. З чим ми входимо в зиму

Як на нас вплинуть результати виборів в Ізраїлі та США

Поки в Новомосковську (Тульська область) димить черговий хімзавод, а в Липецьку вивчають наслідки нічних спалахів у промзоні, — ось вам дві картини, від яких залежатиме, зокрема, і наша ситуація.

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1. В Ізраїлі підрахували 85,6% голосів (залишилося приблизно 840 тисяч, серед яких чималу частку становлять військові та резервісти, призвані до армії). Розподіл мандатів коливається в межах однієї-двох одиниць, але тенденція очевидна.

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Історично високий результат арабських партій — 17−19 мандатів.

Табір Нетаньягу здобуває більше голосів, ніж очікували вчора, але менше, ніж потрібно для формування уряду. Вони мають 54−55 місць (а потрібно 61+). Кампанія з мобілізації виборців в останні години дала певні результати.

Партії, що перебувають в опозиції до Нетаньягу (на цьому етапі), здобувають 47−48 мандатів.

Тобто, якщо міркувати прямолінійно, — без арабських фракцій коаліція не складається.

Уже повним ходом триває кампанія щодо того, «хто стане перебіжчиком і куди». Тиск на лідера найбільшої опозиційної групи — величезний.

Невелика пожежа у Європі відповідає інтересам усіх згаданих персонажів

Новий склад Кнесету розпочне роботу 10 листопада. Технічно опозиція може отримати посаду спікера, але комісію з організації роботи Кнесету на період до формування коаліції очолить представник тієї політичної сили, якій президент надасть першу можливість спробувати сформувати уряд. І з великою імовірністю першим таку спробу здійснить Нетаньягу.

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Тобто він нікуди не дівається. І навіть якщо сформувати новий уряд не вдасться, він іще щонайменше кілька місяців триматиме стерно.

Але опозиція зможе завдавати йому клопоту парламентськими методами, через тематичні комісії тощо. Наразі цілком імовірним є й такий варіант: Нетаньягу збереже контроль над урядом аж до потенційних перевиборів. А далі — нове коло.

Зрозуміло лише одне: для того, щоб стався перелом, Нетаньягу знадобляться дуже ефектні кроки, які унеможливлять або відтермінують його відхід від справ. Адже частина опозиції вочевидь має на меті не просто зміну влади, а саме усунення Нетаньягу з політики.

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Серед окремих результатів виборів — зменшення кількості російськомовних депутатів Кнесету; з цього приводу вже почалися легкі нарікання. Не знаю, добре це чи погано, — треба розбиратися, хто з них є хто стосовно України.

Загалом російськомовний простір Ізраїлю може дещо бентежити вразливих людей. З одного боку — безліч гідних, адекватних людей, які на нашому боці. З іншого — натовпи геть упоротої ватної мерзоти (і це не боти). Тому все неоднозначно, і робити категоричні узагальнення — помилка.

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Факт полягає в тому, що Ізраїль — це демократія. Попри всі етноконфесійні та інші особливості. Там — величезний масив цінних для нас знань щодо прикладного державного будівництва й виживання в конкурентному середовищі. Тому: менше емоцій, більше аналізу — де користь, а де ризики.

2. У США залишився тиждень [до виборів]. Трамп завершив серію стендапів про дупу одного з кандидатів і перейшов до нових тем. Він теж нікуди не зникає, хоча багато хто (особливо республіканці) був би не проти.

У нас часто люблять описувати все широкими мазками і без прив’язки до часу. Але ситуація інша: ми рахуємо дні й місяці, а вранці перевіряємо, чи всі цілі.

Наразі все має такий вигляд: зиму ми проживемо в умовах, коли при владі залишаться ослаблений Нетаньягу і «кульгавий» Трамп. Головною проблемою для них та їхнього оточення стануть утримання влади і самозахист.

Тож значення суб'єктивних чинників зросте на порядок. Росіяни якраз уміють працювати із «суб'єктивними чинниками». Невелика пожежа у Європі відповідає інтересам усіх згаданих персонажів. А нашим — ні.

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Це ще одна підказка європейцям, що треба швидше налагоджувати дружні відносини з Україною. Тоді з’явиться хоч якийсь простір для маневру.

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Текст опубліковано з дозволу автора